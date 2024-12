A cinque anni dall'incendio è stata riaperta la cattedrale di Notre Dame a Parigi

La più grande delle campane di Notre-Dame di Parigi ha scandito la riapertura della cattedrale e ha dato il via alle celebrazioni per la riapertura dopo l’incendio dell’aprile del 2019. A fare gli onori di casa il presidente Emmanuel Macron e la Première dame Brigitte che al loro arrivo ha ricevuto una standing ovation. Osannato anche il presidente ucraino Zelensky. Alla cerimonia presenti oltre 40 leader mondiali tra Capi di Stato e di governo. In prima fila nella cattedrale il presidente eletto degli Usa Trump vicino a Macron. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella era seduto vicino a Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha avuto un dialogo con Laura Mattarella, la figlia del presidente italiano che era seduta in prima fila al suo fianco. Saluti e stretta di mano tra il presidente eletto degli Stati Uniti, e il Capo di Stato Sergio Mattarella. Per l’Italia è presente anche la premier Giorgia Meloni. A sorpresa è arrivato anche Elon Musk. Il Papa, assente all'inaugurazione della cattedrale di Notre-Dame ha mandato un messaggio. Bergoglio saluta in particolare i vigili del fuoco che hanno lavorato con coraggio per salvare questo monumento storico. Rendo omaggio anche all'impegno deciso delle autorità pubbliche e alla grande effusione di generosità internazionale che contribuì al restauro. Il lutto lascia il posto alla gioia, ha scritto ancora il Pontefice.

5 minuti di applausi per i pompieri

Standing ovation per rendere omaggio ai vigili del fuoco. I Sapeurs Pompiers de Paris che il 15 aprile del 2019 misero la loro vita a repentaglio per salvare la cattedrale di Notre Dame, simbolo di Parigi divorata dalle fiamme.





Il discorso di Macron

Restituiamo questa chiesa al resto del mondo, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso durante la cerimonia di apertura della cattedrale di Notre Dame. Il numero uno dell'Eliseo ha poi ringraziato tutti per il contributo che hanno dato per la ricostruzione che adesso è "più bella di prima" ha detto Macron. "Vogliamo continuare la leggenda di questa cattedrale", ha aggiunto. "Grandi Nazioni possono raggiungere l'Impossibile", ha poi dichiarato





Il trilaterale

Prima della cerimonia si è tenuto un incontro trilaterale all’Eliseo tra Macron, Trump e Zelensky. "Proseguiamo l'azione comune per la pace e la sicurezza" ha detto il presidente francese . "Stati Uniti, Ucraina e Francia. Insieme in questa giornata storica - ha poi scritto Macron su X. Al termine il presidente ucraino ha parlato di incontro proficuo e di Trump risoluto.