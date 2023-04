A Milano l’ultimo saluto a Julia Ituma, rose bianche per la pallavolista italiana morta in Turchia

Rose bianche su una bara di legno chiaro per l’ultimo saluto a Julia Ituma. La salma è giunta alla parrocchia San Filippo Neri 15 minuti prima dell'inizio della cerimonia funebre. Tante corone di fiori sul sagrato della chiesa, tra cui quella dell’Igor Volley e della Lega Pallavolo serie A femminile. È un enigma incomprensibile. Così l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, in un messaggio di vicinanza inviato alla famiglia e a tutta la comunità, in occasione delle esequie nel capoluogo lombardo della pallavolista di 18 anni morta ii 13 aprile a Istanbul, in Turchia, dopo essere precipitata dal sesto piano dell'hotel che ospitava la sua squadra, l’ Igor Novara. "Desidero esprimere la mia vicinanza e la mia condivisione in questo momento di strazio e di smarrimento che i familiari, le amiche e gli amici, e tutta la comunità vivono per l'enigma incomprensibile della morte di Julia. Si affollano domande, inquietudini, sensi di colpa che si accompagnano a ricordi lieti, memorie di imprese entusiasmanti", queste le parole di monsignor Delpini. “Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quando sono messe nella luce scoppia la verità", ha detto il parroco don Ivan Bellini durante la funzione religiosa, al termine della quale ha preso la parola Elias, amico di famiglie e docente. “Una ragazza dall'intelligenza spiccata, un genio. Julia aveva caratteristiche da ricercatrice, non si sentiva mai soddisfatta", queste le parole del professore pronunciate con voce commossa. All’uscita del feretro un applauso ha rotto il silenzio. Le tante persone presenti hanno circondato i familiari di Ituma per una parola di conforto e un abbraccio.





Torna in campo la squadra di Julia

Domani sera, a Chieri, l'Igor Novara giocherà gara 1 dei quarti di finale dei playoff di pallavolo. Non sarà facile scendere in campo dopo il dramma, neanche per gli avversari. "Sono stati giorni molto pesanti per questo tragico evento: siamo tutti scossi e scioccati per quanto è accaduto. Siamo vicini alla società di Novara e alla famiglia di Julia nel condividere questo grande dolore. Si fa fatica in questo momento a pensare alla parte sportiva. Sarà sicuramente una gara molto strana, con un'atmosfera che immagino sarà surreale.". Così Max Gallo, direttore sportivo della Reale Mutua Fenera Chieri