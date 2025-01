A Roma l'evento dell'Aeronautica per fare il punto sulle Tecnologie Quantistiche

Un evento per riunire i massimi esperti nazionali nel settore delle tecnologie quantistiche, sia nel mondo industriale che dell'università e della ricerca: è "Quantum Technologies", organizzato per questa mattina dal Centro Studi Militari Aerospaziali dell’Associazione Arma Aeronautica. Un appuntamento che ha acceso un focus particolare sul settore della Difesa, evidenziando sfide, opportunità e applicazioni pratiche delle Tecnologie Quantistiche.





GORETTI, QUANTISTICA FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA

FANTUZZI, UN ASSET STRATEGICO

Tra gli interventi, quello del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. "" ha spiegato il Generale, sottolineando l'importanza di sfruttare queste metodologie per colmare il divario tecnologico del nostro Paese e affrontare le sfide poste dalla competizione globale.Un aspetto evidenziato anche dal Presidente del, il Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi." ha detto Fantuzzi. Il convegno è stato dunque l'occasione per rimarcare la crescente importanza di questi temi, con la necessità di un forte impegno ad investire nel settore, per rimanere competitivi in un mercato globale in rapido sviluppo.