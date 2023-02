A RTL 102.5 i Coma Cose e Ariete raccontano i duetti.

Stamattina tanti ospiti che stasera si alterneranno sul palco dell’Ariston per la serata delle cover. A RTL 102.5 sono stati ospiti i Baustelle con i Coma Cose e Sangiovanni con Ariete.



I Baustelle a RTL 102.5 parlano dei Coma Cose: “Fanno una forma di canzone nobile. Soddisfatti della cover”

Stasera, durante la serata delle cover, ci saranno tanti duetti. Fra questi, i Coma Cose si esibiranno con i Baustelle con ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri. A RTL 102.5 i Coma Cose raccontano la scelta del brano: «Ci divertiva portare un brano così lontano dalle nostre corde. Eravamo curiosi di vedere come veniva», racconta California. «Sono soddisfatto del brano. I migliori risultati nelle cover li trovi quando affronti canzoni lontane da te. Preferisco folli percorsi e folli voli, in questo caso l’abbiamo fatto», così Francesco Bianconi sulla scelta della canzone.

Al di là del brano, Fausto Lama commenta anche la scelta di affiancarsi ai Baustelle: «Abbiamo scelto i Baustelle perché è come se fosse un percorso analogo fatto di tanta gavetta. Loro come noi hanno trovato riparo a Milano». «Trovo interessante il loro modo di scrivere, per alcuni versi è simile al nostro», dice Bianconi. «Poesia e canzoni sono due cose diverse ma non implica che una sia meno importante dell’altra. I Coma Cosa fanno una forma di canzone nobile, tanto quanto la poesia», continua il leader dei Baustelle.

E sull’imminente matrimonio dei Come Cose, California commenta: «Eravamo a casa e stavamo parlando di matrimonio in generale, ad un certo punto ho detto a fausto “cosa ne dici se ci sposiamo?” e lui ha risposto “si può fare”, poi è arrivato l’anello e via».