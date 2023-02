A RTL 102.5, Lazza, Mara Sattei e Gianluca Grignani raccontano gli attimi prima della finale

Nel corso di ‘The Flight’, in compagnia di Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto Lazza, Mara Sattei e Gianluca Grignani, hanno raccontato le emozioni della finale.



Lazza a RTL 102.5: “Mi sono preparato per dimostrare che non è vero che chi usa l’autotune non sa cantare”

Lazza, in gara con il brano ‘Cenere’, è terzo nella classifica generale di Sanremo. Il brano è stato infatti apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. «Non mi aspettavo questo risultato in classifica generale. Non avevo aspettative, non mi aspetto mai nulla, so solo che devo andare e fare le cose bene», commenta il cantante.

Ieri sera, nella serata delle cover, Lazza si è esibito con ‘La fine’ di Nesli insieme a Emma e Laura Marzadori. «Con Emma è stato bello e emotivamente pesante. C’erano una serie di cose che mi mettevano in agitazione, ero a fianco di Emma e al primo violino della Scala, non potevo sfigurare», racconta a RTL 102.5.

Giunti alla serata finale della kermesse, Lazza commenta la sua partecipazione al festival: «Avevo l’ansia, ma non da prestazione, faccio sempre bene dal punto di vista dello show. Mi sono preparato per dimostrare che non è vero che chi usa l’autotune non sa cantare», conclude.