A Svante Pääbo il Nobel per la Medicina 2022. Il biologo che ha spiegato l'uomo all'uomo attraverso il DNA

“Le sue scoperte hanno fornito la base per esplorare ciò che rende gli esseri umani così unici”. A dirlo è la giuria che al Karolinska Institutet di Stoccolma ha premiato oggi con il Nobel per la Medicina il biologo svedese Svante Pääbo. 67 anni, Pääbo riceve il premio per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana.

Una lunga carriera

Nato nel 1955 a Stoccolma, inizialmente Svante Pääbo studia storia della scienza ed egittologia a Uppsala, in Svezia, dove nel 1986 consegue anche un dottorato dedicandosi alla medicina. Lavora poi all'Università di Zurigo, poi all'Università della California, a Berkeley. Nel 1990 è professore all'Università di Monaco. Ed è proprio in Germania che nel 1999 fonda l'per l'antropologia evolutiva di Lipsia, centro in cui opera tutt’ora. Svante Pääbo è anche professore all'Okinawa Institute of Science and Technology in Giappone. Una lunga carriera, nel corso della quale il Professore ha maturato una serie di esperienze per cui oggi arriva anche l'ambito Premio Nobel.