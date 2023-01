Accademici, giuristi ed esperti raccomandano a Zuckeberg di rivedere il bando sui capezzoli

Il bando ai capezzoli è ritenuto "poco chiaro e discriminatorio": l’ammonimento a Facebook e Instagram giunge dall'Oversight Board - non un comitato qualunque, ma composto da accademici, giuristi ed esperti e messo in piedi nel 2020 dalla stessa società di Mark Zuckeberg per dirimere questioni etiche e politche delle sue piattaforme – e arriva dopo la censura da parte dei social dei post di un profilo gestito da una coppia americana transgender.

LA CENSURA E IL RICORSO VINTO

La coppia americana transgender raccoglieva fondi per un intervento chirurgico e i contenuti riportavano la foto del petto nudo di una persona, con i capezzoli coperti e accompagnati da informazioni riguardo l'assistenza sanitaria per le persone transgender, le operazioni di chirurgia al seno e link per raccolte fondi di beneficenza. Sono stati rimossi e poi ripristinati dopo il ricorso dalla coppia. Da qui l'osservazione del comitato di esperti sulla rimozione "non in linea con i valori o le responsabilità in materia di diritti umani di Meta" e sul fatto che "le politiche dell'azienda sulla nudità degli adulti comportano barriere all'espressione per le donne, i trans e le persone non binarie di genere sulle sue piattaforme".

ESPERTI, CAMBIARE LE REGOLE

Il Consiglio raccomanda dunque a Meta di modificare le sue regole "sulla nudità degli adulti e sull'attività sessuale in modo che siano più chiare e disciplinate dagli standard internazionali sui diritti umani". Meta ha 60 giorni di tempo per recepire la raccomandazione. Nel frattempo ha fatto sapere attraverso un portavoce che "accoglie con favore la decisione del consiglio su questo caso" e di essere a conoscenza che "si può fare di più per supportare la comunità LGBTQ+, e questo significa lavorare con esperti e organizzazioni su una serie di problemi e miglioramenti del prodotto".