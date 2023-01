Accoltellata a Termini, è stato identificato l'aggressore. Caccia all'uomo mentre il Prefetto annuncia più controlli

É stato identificato l'uomo che la notte di San Silvestro ha colpito con tre coltellate una turista israeliana di 24 anni, mentre acquistava un biglietto del treno ad una macchinetta automatica nella Stazione Termini. Secondo il Prefetto di Roma si tratta del gesto di un folle.

IDENTIFICATO CON LE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

Si tratta di un venticinquenne di origini polacche, senza fissa dimora, che si troverebbe in Italia da almeno otto mesi e al momento è ricercato con l’accusa di tentato omicidio. Verifiche sono in corso anche lungo il fiume Tevere. Ad incastrare il giovane sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso l’intera aggressione e anche il suo volto. Nei video si vede un uomo vestito di scuro con un cappellino che in pochi attimi si avvicina alla ragazza, le sferra un primo fendente, poi un secondo e un terzo prima di scappare infilando in un sacchetto blu ciò che teneva in mano.

PREFETTO, L'OPERA DI UN FOLLE

Così ha dichiarato il prefetto di Roma Bruno Frattasi al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Riunione in cui, afferma lo stesso prefetto, si è scelto anche di intensificare i controlli, per garantire maggiore sicurezza nella Stazione e nelle zone limitrofe. In particolareha detto. "ha aggiunto Frattasi -