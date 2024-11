Achille Lauro a RTL 102.5: “Non vedevo l’ora di questa puntata con l’orchestra. Noi giudici la vivremo con spontaneità come tutte le altre”

Achille Lauro è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac pe presentare la semifinale di X Factor, in onda questa sera su Sky Uno. Gli artisti in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo, scoglio prima della finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, attesa per il prossimo 5 dicembre. Per i 6 artisti ancora in gara, per la conduttrice Giorgia e anche per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi una nuova e impegnativa serata dal menù ricchissimo: due manche, di cui la prima sarà quella con l’orchestra di X Factor porteranno all’eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione. Ai microfoni di RTL 102.5, Achille Lauro ha raccontato: «Io sono super stacanovista, quindi sto preparando i ragazzi molto bene e abbiamo lavorato giorno e notte. Io ho tutta la mia squadra ancora in gara e la mia forza è stata fare una grande pre-selezione prima, scegliendo dei ragazzi con delle identità diverse l’uno dall’altro e con cui potessi fare un percorso molto differente. Sono tutti dei super talenti e ho messo tutta la mia squadra in prima linea, tutte le persone che lavorano con me, lavorano anche al progetto X Factor. Con i miei ragazzi mi comporto come se fossero dei fratellini, sono un motivatore e do tutto quello che posso per fargli fare una super esibizione. Abbiamo fatto dei super arrangiamenti e ho lavorato personalmente agli inediti, credo di aver dato tutto».

La struttura della semifinale

Sul palco dell’X Factor Arena torna, quindi, la manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una intera l’orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi tra cui, tra gli altri, archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole. Al termine di questa manche ci sarà un primo verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permetterà di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima. In merito alla puntata di questa sera, Achille Lauro ha rivelato: «Penso che per i miei ragazzi questa puntata sarà la più bella di tutte perché c’è l’orchestra. Io non vedo l’ora perché hanno tutti tanto da dire. Lorenzo Salvetti farà un’esibizione sorprendente e dimostrerà di essere un grandissimo interprete e con una profondità disarmante. Con il gruppo jazz, I PATAGARRI, abbiamo fatto un arrangiamento pazzesco, molto orchestrale e sarà la loro consacrazione, perché il loro organico jazz integrato con l’orchestra li porterà ad un livello ancora più superiore e inaspettato. I Les Votives faranno un capolavoro della musica italiana, sono davvero bravissimi». Inoltre, all’X Factor Arena approderà lo spettacolo di Gazzelle, una delle voci più amate e sincere della sua generazione. «Per me stasera noi giudici ce la godiamo, il cerchio si è stretto molto e vivremo di spontaneità come le altre puntate. È come andare a cena con gli amici e secondo me siamo bravi anche nei confronti e nei dibattiti, sono molto sani» ha aggiunto il cantante.