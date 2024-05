Ad Andora l’acuto vincente di Jonhatan Milan

IL RISCATTO DI MILAN

Al quarto giorno è arrivata la prima vittoria italiana al Giro: Jonathan Milan, sul traguardo di Andora, ha piazzato uno sprint vincente ed esaltante. Ieri si era dovuto accontentare del secondo posto a Fossano, oggi si è riscattato alla grande. Peraltro con questi due piazzamenti il ragazzone friulano sale in testa alla classifica a punti e indossa la maglia ciclamino. Sul traguardo Milan ha preceduto l’australiano Groves, il tedesco Bauhaus, l’olandese Kooji e il belga Merlier, ieri vincitore.





IL TENTATIVO DI GANNA

Anche oggi il finale è stato appassionante. A 5 km dalla conclusione si è esaurita la fuga di Munoz e De Bod; quando il gruppo è tornato compatto, Filippo Ganna ha cercato di sorprendere tutti e ai 3 km dalla conclusione è scattato, in fuga per la vittoria. Per un paio di chilometri è riuscito a tenere una velocità elevatissima, poi però sulla rettilineo conclusivo il gruppo è rivenuto fortissimo. Il treno della Lidl ha lanciato magistralmente Jonathan Milan, che di potenza ha preceduto i suoi avversari.