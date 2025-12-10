Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

Avrebbe compiuto 56 anni tra due giorni, il 12 dicembre, Sophie Kinsella la cui morte è stata annunciata questa mattina dai familiari sul profilo Instagram: «Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarà senza la sua luminosità e il suo amore per la vita - prosegue la famiglia nel post -. Nonostante la sua malattia, che ha portato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato - proseguono i famigliari - ed è stata per sempre grata per l'amore che ha ricevuto. Ci mancherà tantissimo. I nostri cuori sono spezzati".

Il boom nel 2000 con le avventure di Becky Bloomwold

Nata Madeleine Sophie Wickham a Townley (Londra, 12 dicembre 1969 – 10 dicembre 2025), dopo una carriera iniziata nel giornalismo, era diventata famosa in tutto mondo con il romanzo I Love Shopping, uscito nel 2000 (titolo originale: The Secret Dreamworld of a Shopaholic), simbolo del filone rosa chick lit. La protagonista è la newyorchese Becky Bloomwood, una ha una passione irrefrenabile per gli acquisti, tanto da accumulare debiti pur di fare shopping. Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film I Love Shopping, diretto da PJ Hogan, tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista. Negli anni ha pubblicato numerosi romanzi come Sai tenere un segreto? che a sua volta ha ottenuto un adattamento cinematografico nel 2019 con Alexandra Daddario.





La malattia, una forma incurabile di tumore

Sophie Kinsella aveva scoperto di avere un tumore al cervello incurabile, tre anni fa, quando, in seguito a un’operazione alla cistifillea, aveva cominciato ad accusare sintomi già molto gravi. La sua coraggiosa battaglia contro la malattia era stata resa nota un anno fa, quando, aveva raccontato, si sentiva sicura che la notizia potesse essere metabolizzata dai suoi figli. Con l'occasione aveva anche pubblicato un libro autobiografico: 'Cosa si prova', edito, come tutti i suoi libri, in Italia, da Mondadori. La protagonista è Eve, una famosa scrittrice, che un giorno si sveglia in un letto di ospedale senza ricordare come ci sia finita. Il marito, sempre presente, le spiega che è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuoverle un grosso tumore maligno al cervello."Il mio libro più autobiografico. La storia di Eve è la mia storia", ha raccontato Sophie Kinsella. Lascia il marito e cinque figli.

