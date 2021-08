Massimo Adriatici resta agli arresti domiciliari. L’accusa è eccesso di legittima difesa

Resta agli arresti domiciliari l'assessore alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici, l'uomo politico è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Busseteoui, avvenuta martedi' sera con un colpo di pistola in piazza. Adriatici ieri davanti al Gip si sarebbe detto ''vittima di una violenza improvvisa e inaudita'', che l'avrebbe fatto ''cadere a terra, procurandogli uno stato di confusione'', nel quale non ricorda ''di preciso come esattamente sia partito il colpo''. Ma un testimone, come racconta La Repubblica, sostiene che ha preso la mira "Non ha sparato per sbaglio l'italiano ha preso la pistola, l'ha puntata verso Youns e subito ha esploso il colpo che lo ha ucciso" questo il racconto di un cittadino marocchino che sarebbe testimone diretto della morte del suo connazionale. Agli inquirenti però, a quanto si apprende, non aveva riportato questa circostanza.

ADRIATICI IN LOCALITA' SEGRETA

L'assessore alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici, non si trova più nella sua abitazione, dove è ai domiciliari per l'uccisione di un cittadino marocchino di 38 anni. La decisione di portarlo in un luogo segreto , a quanto si è saputo, è avvenuta su richiesta della difesa in quanto su alcuni social sono apparse immagine dell'abitazione dell'uomo politico.

SINDACA, TRAGEDIA NON INNESCHI SPIRALE VIOLENZA

La sindaca di Voghera, Paola Garlaschelli, rivolge ai suoi concittadini, dopo la vicenda di Massimo Adriatici, l'assessore autosospeso del Comune di Voghera, un appello. Prende carta e penna e scrive "Mi rivolgo a tutti, richiamando i valori più veri in ognuno di noi, affinché la tragedia già avvenuta non inneschi una spirale di violenza. Il mio appello va alla stampa, ai cittadini, ai manifestanti e ai politici. Voghera merita il rispetto che si deve a chiunque subisca tutto questo". Su Adriatici sottolinea “è una persona stimata e rispettata in città, di cui abbiamo apprezzato il lavoro di questi mesi, è stato travolto da un fatto tragico".

SALVINI, SE ESPULSO ORA SAREBBE VIVO

"Se a Voghera quel signore che purtroppo è morto fosse stato espulso dopo i reati che aveva commesso, come avrebbe dovuto essere espulso, oggi piangeremmo una vittima di meno". Così, nel corso di un incontro a Rimini, il segretario della Lega Matteo Salvini, ha commentato i fatti di Voghera.