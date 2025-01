Agli Open d'Australia di tennis, Jannik Sinner inarrestabile. Spazzato via, in tre set, anche Alex De Minaur Photo Credit: agenziafotogramma.it

Contro questo Sinner è molto difficile anche il solo restare nel match. Il numero uno al mondo, nei quarti di finale degli Australian Open, a Melbourne, ha sconfitto in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1, l'idolo di casa, Alex De Minaur , ottavo nella classifica Atp. L'azzurro, in questa occasione in campo con indosso un completo giallo canarino, è stato sempre dentro il match, non permettendo, mai, a De Minaur di impensierirlo, insomma un dominio totale.





Numeri da record

Sinner, fino ad ora, nel cammino in questo Australian Open, ha concesso agli avversari soltanto due set, vincendone quindici . Novantasei, invece, i game portati a casa, numeri da record . In semifinale, venerdì prossimo, Sinner affronterà il 22enne americano Ben Shelton, attualmente numero 14 della classifica mondiale, che, questa mattina, ha sconfitto, in quattro set, Lorenzo Sonego. Pensate, tra Sinner e Shelton, nella graduatoria Atp, ci sono oltre 7mila punti di differenza. L'italiano ne ha 10.630 e lo statunitense 2.980.





Sinner: "Giornata positiva, ho recuperato bene"