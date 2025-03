Ottavi di Europa League amari per la Roma, dolci per la Lazio, in Conference passa la Fiorentina Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Lazio

Il pareggio conquistato dalla Lazio contro il Viktoria Plzen rappresenta il momento più dolce della stagione, poiché vale l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Un 1-1 che, sommato al 2-1 dell'andata, consente ai biancocelesti di centrare un traguardo tanto atteso, pur tra mille difficoltà. La partita è stata una vera e propria battaglia, in cui la squadra di Baroni ha subito il gol del vantaggio ceco al 52', con una rete di Sulc che ha messo in difficoltà i padroni di casa. Ma la Lazio, nonostante un inizio difficile, non si è mai arresa e ha trovato il pareggio grazie a Romagnoli, autore del suo terzo gol consecutivo, che con una precisa incornata ha messo fine alle speranze del Viktoria Plzen. Il difensore ha battuto il portiere avversario Jedlicka con una rete che, grazie alla goal-line technology, ha confermato il pari che ha consentito ai biancocelesti di chiudere il discorso qualificazione. Il sogno biancoceleste prosegue, e ora l’obiettivo si sposta sulla sfida contro il Bodo Glimt, che ha eliminato l'Olympiacos, con la Lazio pronta a dare il massimo per arrivare ancora più lontano.





Roma

La Roma è stata eliminata dall'Europa League, con la sconfitta per 3-1 contro l'Athletic Bilbao, che ha completato l'opera dopo l'1-2 dell'andata. I sogni di gloria europei dei tifosi romanisti si sono infranti in una serata amara, in cui la squadra di Ranieri, ridotta in dieci per l'espulsione di Hummels al 12' del primo tempo, ha sofferto sotto gli assalti incessanti dei baschi. L'Athletic, trascinato dalla coppia di esterni Berchiche e Nico Williams, ha mostrato una superiorità netta, approfittando della situazione favorevole e chiudendo il match con una doppietta di Williams e un colpo di testa di Berchiche. La Roma ha cercato di resistere, con Svilar autore di alcune parate decisive, ma la mancanza di incisività offensiva e la disastrosa prestazione di Dovbyk, praticamente nullo fino alla sua sostituzione, hanno reso la partita un monologo degli avversari. L'espulsione di Hummels ha dato il via all'assalto dei padroni di casa, che hanno dominato il gioco, creando diverse occasioni per passare in vantaggio. Nonostante alcuni interventi provvidenziali di Svilar e un gol in extremis su rigore di Paredes, che ha illuso i romanisti per un istante, la Roma non è mai riuscita a riorganizzarsi per dare l'assalto decisivo. A fine partita, Ranieri non ha cercato alibi, ma ha riconosciuto la superiorità dell'Athletic, definendo l'espulsione di Hummels "chiara e netta". L'amaro in bocca è acuito dal rischio di perdere Dybala, che ha lasciato il campo acciaccato, con smorfie di dolore che non lasciano ben sperare per il campionato. Ora, la Roma può concentrarsi solo sulla rincorsa a un posto in Europa, con la speranza di non veder svanire anche questa opportunità.

Fiorentina

La Fiorentina si qualifica per i quarti di finale della Conference League, battendo 3-1 il Panathinaikos e ribaltando il 3-2 dell'andata. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dagli sloveni del Celje, che hanno eliminato a sorpresa il Lugano ai rigori. La squadra di Vincenzo Palladino ha affrontato il ritorno con un atteggiamento aggressivo, giocando un primo tempo praticamente perfetto. Dopo dieci minuti di studio, è Mandragora a sbloccare il punteggio al 12', con un tiro potente da fuori area che si infila nel secondo palo. La Fiorentina, subito in vantaggio, si è lanciata alla ricerca del gol qualificazione, che arriva al 23’ con un contropiede letale di Gudmundsson, finalizzato grazie anche a una deviazione di Arao. Nonostante la reazione dei greci, la Fiorentina ha continuato a spingere, con Dragowski protagonista su un’incornata di Kean e su una punizione di Fagioli. Nel secondo tempo, i viola hanno sofferto maggiormente, abbassandosi troppo e permettendo ai greci di spingersi in avanti. Il Panathinaikos è andato vicino al pareggio al 67’, ma una doppia respinta di Gosens e Comuzzo ha evitato il gol. Quando la partita sembrava essere in bilico, è arrivato il terzo gol al 75’ con Kean, che ha battuto Dragowski in uscita. Il rigore trasformato da Ioannidis al 79’ ha riaperto la qualificazione, ma la Fiorentina ha tenuto duro, resiste alle ultime offensive greche e si qualifica. Nonostante l'espulsione di Mladenovic al 93’, il Franchi esplode di gioia al fischio finale, con i viola pronti ad affrontare il Celje nei quarti.