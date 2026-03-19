Calcio, Bologna e Fiorentina volano ai quarti nelle competizioni europee

ROMA - BOLOGNA 3-4 (1-1)

Una notte europea intensa e ricca di colpi di scena si chiude con il trionfo del Bologna e con l’eliminazione della Roma, al termine di una sfida spettacolare decisa solo dopo i tempi supplementari. All’Olimpico finisce 4-3 per gli emiliani, che conquistano così il pass per i quarti di finale, dove affronteranno l’Aston Villa. La partita si accende fin dalle prime battute, con i giallorossi più propositivi nel possesso palla e il Bologna pronto a colpire in velocità. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio grazie a una conclusione potente e precisa dalla distanza, ma la Roma reagisce e trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il primo tempo resta equilibrato e vibrante, con continui ribaltamenti di fronte, fino al nuovo vantaggio rossoblù su calcio di rigore poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il ritmo si alza ulteriormente. Il Bologna sfrutta un errore difensivo e allunga sul 3-1, mettendo alle corde la squadra di Gasperini. Quando tutto sembra compromesso, i capitolini trovano la forza per rientrare in partita: prima accorciano ancora su rigore, poi ristabiliscono la parità con una conclusione precisa dal limite che fa esplodere lo stadio. Il 3-3 porta inevitabilmente la sfida ai tempi supplementari, dove la stanchezza si fa sentire ma non manca l’intensità. Le due squadre continuano a cercare il colpo decisivo, ma è il Bologna a trovarlo: un inserimento perfetto in area viene premiato con il gol del definitivo 4-3. Nel finale la Roma prova un ultimo assalto, ma senza successo. Al triplice fischio è festa per i rossoblù, protagonisti di una qualificazione meritata al termine di una gara emozionante e combattuta fino all’ultimo minuto.