Calcio, Bologna e Fiorentina volano ai quarti nelle competizioni europee

19 marzo 2026, ore 23:53
La squadra di Italiano vince il derby italiano contro la Roma e prosegue il percorso in Europa League dove affronterà l'Aston Villa. I Viola eliminano il Rakow 2-1 e ai quarti di Conference affronteranno il Crystal Palace
ROMA - BOLOGNA 3-4 (1-1)
Una notte europea intensa e ricca di colpi di scena si chiude con il trionfo del Bologna e con l’eliminazione della Roma, al termine di una sfida spettacolare decisa solo dopo i tempi supplementari. All’Olimpico finisce 4-3 per gli emiliani, che conquistano così il pass per i quarti di finale, dove affronteranno l’Aston Villa. La partita si accende fin dalle prime battute, con i giallorossi più propositivi nel possesso palla e il Bologna pronto a colpire in velocità. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio grazie a una conclusione potente e precisa dalla distanza, ma la Roma reagisce e trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il primo tempo resta equilibrato e vibrante, con continui ribaltamenti di fronte, fino al nuovo vantaggio rossoblù su calcio di rigore poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il ritmo si alza ulteriormente. Il Bologna sfrutta un errore difensivo e allunga sul 3-1, mettendo alle corde la squadra di Gasperini. Quando tutto sembra compromesso, i capitolini trovano la forza per rientrare in partita: prima accorciano ancora su rigore, poi ristabiliscono la parità con una conclusione precisa dal limite che fa esplodere lo stadio. Il 3-3 porta inevitabilmente la sfida ai tempi supplementari, dove la stanchezza si fa sentire ma non manca l’intensità. Le due squadre continuano a cercare il colpo decisivo, ma è il Bologna a trovarlo: un inserimento perfetto in area viene premiato con il gol del definitivo 4-3. Nel finale la Roma prova un ultimo assalto, ma senza successo. Al triplice fischio è festa per i rossoblù, protagonisti di una qualificazione meritata al termine di una gara emozionante e combattuta fino all’ultimo minuto.
RAKOW - FIORENTINA 1-2 (1-2)
La Fiorentina continua il suo percorso europeo con una vittoria sofferta ma meritata, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Conference League grazie al successo in rimonta sul campo del Rakow. Dopo il risultato positivo dell’andata, i viola riescono a imporsi anche in trasferta, dimostrando carattere e capacità di reagire nei momenti difficili. La gara parte con ritmi alterni: i toscani provano a rendersi pericolosi fin dai primi minuti, ma con il passare del tempo sono i padroni di casa a prendere fiducia, spinti dal pubblico. La Fiorentina fatica a costruire gioco e rischia qualcosa, riuscendo però a restare in partita fino all’intervallo. A inizio ripresa arriva la doccia fredda: dopo pochi secondi il Rakow trova il vantaggio sfruttando un’incertezza difensiva. Il gol potrebbe tagliare le gambe ai viola, ma la squadra reagisce con determinazione, alzando il baricentro e aumentando la pressione nella metà campo avversaria. I cambi si rivelano decisivi: l’ingresso di forze fresche dà nuova energia all’attacco e, dopo alcuni tentativi, arriva il pareggio grazie a un’azione insistita che sorprende la difesa polacca. Da quel momento la Fiorentina prende il controllo del match, creando altre occasioni e sfiorando più volte il sorpasso. Nel finale c’è anche un brivido, con un rigore inizialmente assegnato al Rakow ma poi revocato dal VAR per simulazione. Scampato il pericolo, i viola trovano il gol decisivo nei minuti di recupero con una conclusione da lontano che vale la vittoria. Un successo che regala fiducia e porta i viola a sfidare il Crystal Palace nel prossimo turno, con la consapevolezza di poter continuare a sognare in Europa.
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