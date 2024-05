Airport in the City: l'Aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma. Nuove opportunità per i viaggiatori

Un servizio attivo da oggi, senza costi aggiuntivi, e che porta l'Aeroporto di Fiumicino nel centro di Roma: si chiama "Airport in the City". Una novità che consentirà ai passeggeri di effettuare il check-in alla Stazione di Roma Termini, dove potranno anche imbarcare il proprio bagaglio da stiva, per poi ritirarlo direttamente nella destinazione finale del loro viaggio. Una grande innovazione che parte con ITA Airways, per poi aprirsi alle altre compagnie. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 16, sarà possibile effettuare il check nella grande stazione romana, almeno tre ore e mezza prima dell’orario di partenza del volo. A quel punto potremo comodamente girare per la Capitale, senza il peso del bagaglio e senza preoccupazioni, creando una sorta di "viaggio nel viaggio".









TURISMO E INTERMODALITÀ “Il nostro obiettivo con Airport in the City è portare i servizi dell’aeroporto stellato di Fiumicino nel cuore di Roma, una grande novità in Italia e in Europa con cui vogliamo migliorare l’esperienza di viaggio delle migliaia di passeggeri che transitano ogni giorno dal ‘Leonardo da Vinci’, prima porta d’accesso al nostro Paese" ha spiegato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Aumenta così la fluidità dell'offerta turistica della Capitale. Parola chiave: intermodalità. I passeggeri infatti potranno arrivare a Fiumicino direttamente dal binario 24 di Roma Termini, da cui parte ogni giorno il Leonardo Express, il servizio non-stop che collega la stazione all'Aeroporto in soli 32 minuti.









SANTANCHÈ, LA SQUADRA ITALIA Tra le tante personalità presenti all'inaugurazione, anche il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha sottolineato l'importante risvolto economico dell'iniziativa, con i viaggiatori pronti a muoversi tra le bellezze turistiche della Capitale. "Gli indicatori per il turismo questa estate nel nostro Paese sono positivi" ha aggiunto il Ministro, spiegando che "servizi innovativi come questo di Adr sono fondamentali". "Dobbiamo essere orgogliosi di avere una squadra Italia. Tutti hanno voglia di venire in questo Paese. Abbiamo un grande vantaggio da sfruttare", ha concluso Santanchè.