Giornalista aggredito davanti a un locale di militanti di estrema destra. Solidarietà e condanna politica

La presidente del consiglio esprime ferma condanna e auspica che i responsabili siano presto individuati. Giorgia Meloni ha chiesto al ministro Piantedosi di essere aggiornata sugli sviluppi del caso dopo aver definito l’aggressione al giornalista de La Stampa inaccettabile. Un pestaggio quello di Andrea Joly documentato da un video davanti all'Asso di Bastoni, storico ritrovo di attivisti e militanti di gruppi di estrema destra a Torino. Sono in tre, lo circondano, lo colpiscono e poi lo trascinano a terra. A quel punto si avvicina un quarto personaggio (dalla testa rasata) lo prende a calci. Immagini che contrastano con la ricostruzione del locale secondo la quale "il giornalista non si è identificato come tale ma, anzi, ha spintonato i ragazzi creando un battibecco ". Il caso ha sollevato un’ondata politica di indignazione e condanna dalle opposizioni: la segretaria del Pd Elly Schlein chiede vengano sciolte come dice la Costituzione le organizzazioni neofasciste. Il presidente del Senato La Russa ha ribadito con forza il no ad ogni forma di violenza.

LA VERSIONE DEL CIRCOLO

Hanno visto una persona che stava facendo foto e video e quando gli hanno chiesto chi fosse "non si è identificato come giornalista ma, anzi, ha spintonato dei ragazzi creando un battibecco". Questa in sintesi è la ricostruzione dei responsabili del circolo 'Asso di Bastoni' in merito al caso del cronista del quotidiano La Stampa aggredito. In quel momento era in corso una festa per i sedici anni del circolo. "Perché mai - comunicano dall'Asso di Bastoni - i nostri tesserati dovrebbero 'aggredire' un giornalista quando sono sempre stati invitati e ospitati, e abbiamo sempre accettato reportage di qualunque testata giornalistica?". Il circolo sottolinea che durante una foto di gruppo è stata vista una persona fare foto e video ai presenti, tra cui anche dei minorenni con dei genitori e che quando gli è stato chiesto chi fosse "la persona non si è identificata in alcun modo come cronista ma, anzi, ha spintonato dei ragazzi, creando un battibecco, e poi si è messo a correre, tra l'altro cadendo".