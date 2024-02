Al Festival di Sanremo il momento Lorella Cuccarini infiamma l’Ariston. Amadeus veste i panni di Danny Zuko

Il solo annuncio del suo nome come co-conduttrice della quarta serata prometteva scintille. Lorella Cuccarini l’ha inaugurata ballando e cantando all'esterno dell'Ariston, poi entrata in teatro ha coinvolto prima Amadeus e poi Fiorello in quello che è stato un vero e proprio mini musical. Dalla celebre sigla 'Tutto Matto' al musical 'Grease', Lorella è entrata in teatro abbracciata ad un Amadeus nei panni di Danny Zucco, che con giubbotto di pelle ha ballato con lei. E' poi il momento di 'La Notte vola', e il pubblico si è scaldato ballando in sala. Sul finale, la Cuccarini ha voluto fare un saluto al suo mentore, Pippo Baudo: "Con noi c'era anche Pippo stasera, voglio salutarlo che sicuramente ci sta guardando", ha detto la showgirl ad Amadeus.

AMADEUS VS TRAVOLTA, DOPO LA QUERELLE

Chiodo di pelle e piglio deciso Amadeus si è calato nei panni di Danny Zuko (John Travolta) ed ha ballato con Lorella Cuccarini sulle note della colonna sonora di “Grease”. I social sono impazziti, rilanciando il momento come una replica di più al divo di Hollywood. Poi sul palco è salito anche Fiorello, impersonando Manuel Franjo, storico ballerino di Fantastico, ha gettato ironia sul fuoco delle “polemiche” dichiarando come prima cosa “io non ve la firmo la liberatoria”.