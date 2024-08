Al via la XVII edizione dei Giochi Paralimpici Parigi 2024. Sergio Mattarella alla Cerimonia di apertura

Questa sera, alle 20.00, place de la Concorde e gli Champs-Elysées ospiteranno le celebrazioni di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. 4.400 atleti; 2.200 accompagnatori; 184 delegazioni; da domani, 29 agosto, fino all’8 settembre, per 11 giorni di gare, saranno i protagonisti di questa XVII edizione.





CERIMONIA DI APERTURA

Thomas Jolly, dopo aver diretto l’apertura -anche contestata- dei Giochi Olimpici, firma pure lo spettacolo di questa sera, che vedrà impegnati tutti partecipanti di queste paralimpiadi. La cerimonia si svolgerà nuovamente fuori dal perimetro dello stadio, coinvolgerà tutto il centro del reticolato urbano della Ville Lumière, fino a raggiungere l’iconica place de la Concorde (e chissà se metterà tutti d’accordo o se fioccheranno le contestazioni che hanno corredato i Giochi di luglio). Previsti 65 mila spettatori, tra i quali presidenti ed istituzione di tutti i Paesi presenti, questa volta all’asciutto: la pioggia del 26 luglio è solo uno spiacevole ricordo. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella sarà presente per sostenere gli atleti azzurri e non avrà bisogno della cappetta di plastica per proteggersi dal meteo avverso. I giochi tornano in Europa dopo 12 anni dall’edizione di Londra nel 2012. La Paralimpiade francese sarà la prima dopo la lunga pandemia che ha fortemente condizionato lo svolgimento delle ultime due edizioni dei Giochi, con restrizioni e limitazioni. Il pubblico renderà l’atmosfera più calda ed intensa in questa coda di fine estate. Il programma prevede 22 sport, 23 discipline diverse e 549 eventi distribuiti negli 11 giorni di Giochi. La cerimonia di chiusura, è prevista per l'8 settembre allo Stade de France.





LA DELEGAZIONE AZZURRA

A Parigi, l’Italia è qualificata nelle discipline: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco e triathlon. A guidare la Squadra Azzurra il 28 agosto in Place de la Concorde saranno i portabandiera Luca Mazzone e Ambra Sabatini, rispettivamente campione di ciclismo nella specialità dell’handbike e campionessa di atletica leggera. La lista degli atleti che rappresenteranno i colori azzurri raggiunge in questa edizione delle Paralimpiadi il numero record di 140, 69 atlete e 71 atleti. L’età media del gruppo è di 33 anni, l’atleta più giovane è Giuliana Chiara Filippi per l’atletica, classe 2005, saranno 53 gli esordienti.





COPERTURA MEDIA

Già a Parigi anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico: ‘in valigia emozione e consapevolezza’ ha dichiarato ai cronisti. Con una copertura in diretta per tutte le 22 discipline, per un totale di 350mila ore di trasmissioni in 12 giorni, si attesterà l’evento di questo genere più seguito di sempre, trasmesso in tv in più di 160 Paesi e con oltre 6mila i giornalisti accreditati.