Alessandro Siani e Cristiana Capotondi presentano a RTL 102.5 il nuovo film “Succede anche nelle migliori famiglie”

Durante "W l'Italia”, Alessandro Siani e Cristiana Capotondi hanno presentato il nuovo film "Succede anche nelle migliori famiglie", in uscita nei cinema dal’1° gennaio. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film e Rai Cinema, è diretto da Alessandro Siani e vede lo stesso Siani nei panni di Davide Di Rienzo, laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas a causa dell'influenza oppressiva della figura paterna, un medico eccellente. «Nel film interpreto Isabella, la sorella di Davide, il personaggio di Alessandro», dichiara Cristiana Capotondi. Alessandro Siani scherza: «Siamo fratelli "sianesi", i famosissimi».

Nel cast, fra gli altri, anche Dino Abbrescia e Anna Galiena che interpretano Renzo Di Rienzo e Mamma Lina. «Nel film giochiamo tanto sui difetti dei fratelli, ci prendiamo molto in giro. Dino Abbrescia è un grandissimo attore comico, l'ho apprezzato per ciò che ci ha regalato dentro e fuori dal set», dichiara Cristiana. «Ma ricordiamo anche Anna, che nel film interpreta il ruolo di nostra madre, una donna dedita alla famiglia che è un po' la miccia di questa trama», continua Alessandro.

Davide Di Rienzo, il "pecora nera" della famiglia, un medico laureato ora volontario alla Caritas, vede la sua vita normale sconvolta dalla morte del padre. Tornato a casa, decide di prendersi cura della madre Lina, ma la situazione si complica quando lei annuncia un matrimonio imminente con Angelo Cederna, vecchio amico d'infanzia. I tre fratelli, sospettosi, indagano, ma il giorno del matrimonio rivela segreti sorprendenti che cambiano le certezze sulla famiglia Di Rienzo. Davide potrebbe avere un ruolo cruciale nella rivelazione di questi misteri. «Avevo il desiderio di tornare a scrivere un film comico puro, sono ritornato a scrivere con Fabio Bonifacci con cui abbiamo scritto Mr. Felicità e Il Principe Abusivo”», spiega Alessandro Siani. «Nella colonna sonora del film c'è una canzone meravigliosa scritta dal mitico Rocco Hunt, che ringraziamo. In questi ultimi anni Napoli sta vivendo un momento storico strepitoso, ma ci sono ancora tante cose da scoprire».

Nel corso dell’intervista a RTL 102.5, Alessandro Siani, ha anche parlato di 20 Anni di “Fiesta”, il suo spettacolo teatrale e il musical di Mare Fuori. «Ritorno a teatro dopo 20 anni con uno spettacolo che funzionò molto e le musiche sono scritte da Geolier». E su Mare Fuori: «Sta andando molto bene e siamo contenti. È incentrato su una storia d'amore, abbiamo fatto una sorta di Romeo e Giulietta, ma i fan di Mare Fuori vedranno alcune cose che riconoscono e ci saranno tante sorprese, anche extra storia televisiva. Voglio darvi una chicca: all'interno di Mare Fuori c'è una canzone inedita di Pino Daniele che si chiama ‘Sud Scavame 'a Foss’, che Pino cantò una volta in un live. Esiste una registrazione, l'ho ascoltata e appena l'ho sentita sono impazzito. Ho chiamato Alex, il figlio di Pino, gli ho detto che volevo mettere il brano nello spettacolo di Mare Fuori per fare un omaggio a Pino. Mi ha risposto: 'Me lo fai sentire?' Non lo conosceva neanche lui. Abbiamo fatto una cosa meravigliosa perché abbiamo utilizzato questa canzone e abbiamo aggiunto un testo di Carosone»