Alex Britti A RTL 102.5: “I supereroi sono i Very Normal People che devono sorridere e andare avanti ma che dietro, all’insaputa di tutti, hanno alle spalle dei casini”

Dopo il tour estivo “Alex Britti Live 2023” nei principali festival italiani, Alex Britti ha rilasciato il suo nuovo singolo “Supereroi”. La canzone, scritta e prodotta dal cantante romano, ha delle contaminazioni che spaziano dal pop al blues e perfino al rap. Supereroi parla di sacrificio e tenacia, è un brano dedicato a tutte le persone che provano a sopravvivere quotidianamente con un lavoro precario e sotto retribuito. “Dopo il Covid noi abbiamo mantenuto il nostro mestiere, ma un sacco di gente ha dovuto inventarsi qualcosa per poter andare avanti. Se hai una famiglia devi tirare fuori un mantello e i superpoteri. Nessuno ci fa mai caso perché si tenta di manifestare normalità, in quest’epoca dove tutti devono essere vincenti e positivi per forza. Si pensa ai problemi come una sfiga quando in realtà i problemi ce li abbiamo tutti” racconta Alex Britti a RTL 102.5.