Alfa in diretta su RTL 102.5 per presentare il suo ultimo singolo “Bevo TuTTa La NoTTe (feat. Drast & Olly)” e la collaborazione con Tecla in 'Ti amo Ma'

Il disco ‘N O R D’

“Ho scritto questo disco durante la quarantena e l’ho chiamato ‘N O R D’, perché ho puntato sulla musica come fosse una stella polare per capire chi sono: voglio fare 4 dischi come i punti cardinali, un po’ come Max Pezzali come concetto, ed il primo si chiama ‘N O R D’, perché volevo appunto capire bene chi sono”. “La passione per il canto me l’ha passata mio padre, che fa il medico, ma mi ha sempre detto che ‘la musica è la miglior medicina”. “In questo disco ci ho messo dentro tante collaborazioni di artisti che come me, stanno cercando la propria strada come Ariete, Gli Psicologi e anche Annalisa che è mia conterranea”.

“La scena genovese è tornata nel maistream nazionale grazie anche al rap, all’indie, al pop, vedo sempre più giovani che escono da Genova e mi fa molto piacere”.





La collaborazione con Tecla

“Tecla è un amore, è giovanissima, è fortissima: mi ha scritto lei che voleva fare una cosa un po’ diversa, qualcosa di elettronico, così è nata ‘Ti Amo Ma’ in un pomeriggio, che secondo me è una bomba e sono sicuro che faremo altre cose insieme”.





Progetti futuri

“Io suono la chitarra da quando ho 8 anni, e questo mi ha permesso di scrivere canzoni, anche adesso sto studiando tanto perché non voglio fare solo il cantante nella vita, vorrei fare anche l’autore ed il produttore e studiare è importante per durare”.





Il freestyle durante la finale dell’Italia a Euro 2020

“Durante la finale dall’Italia, 10 minuti prima dei rigori, ho scritto un freestyle e ho pensato che l’avrei pubblicato solo se avessimo vinto, così è stato e poi l’hanno condiviso tutti, sono contento”.