Alfonso Signorini senza freni, ecco cosa racconta a Pomeriggio5 con Myrta Merlino

"Gieffini irriconoscenti non appena hanno carriere brillanti”. Tuona Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello che sta avendo tantissimo successo. Il conduttore rompe il silenzio da Myrta Merlino a Pomeriggio5. E dice:



Il Grande Fratello porta bene, ci sono un sacco che hanno fatto carriere strepitose. Peccato che ci sia poca riconoscenza verso questo programma perché non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il Grande Fratello.

Non so per quale ragione però so per certo che quando li chiami per fare una partecipazione al programma dicono ‘nono per carità’, ma come, hai avuto la luce grazie a questo programma! Ecco, un briciolo di riconoscenza in più non guasterebbe