Grande Fratello: arriva il bacio nella casa. Ecco cosa è accaduto tra due concorrenti sotto le lenzuola!

Dalle parole ai fatti. Sempre sotto i riflettori della casa più spiata della televisione, quella del Grande Fratello. Due concorrenti si ssarebbero baciati alcuni giorni fa e le immagini sembra che non siano state trasmette sull'extra (ci sono state molte polemiche sui social).

Ecco cosa è accaduto. Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre 2024, Mariavittoria Minchetti, chiacchierando con Amanda Lecciso, ha fatto capire di aver baciato Tommaso Franchi. Luca Calvani, sempre ieri sera, ha indagato mettendo quasi alle strette l'amico-inquilino: “Ma io non capisco, ma c’è stato qualcosa? Che avete fatto? Ma le hai dato un bacio di quelli dati bene?“.

L'IMBARAZZO DI TOMMASO

Tommaso è stato abbastanza imbarazzato ed ha risposto: “Sì, ce lo siamo dati“. Calvani, a questo punto, ha rincarato la dose: “Ma ti è garbato? Dai… vabbè non ti è piaciuto, altrimenti me l’avresti detto diversamente. Cosa c’ha che non va? Lei è bella, ma non balla? Ma cosa?“. E Tommaso ha risposto: “E niente che devo dire? Comunque non ha nulla che non va. Lei è molto bella e carina“.

Ma facciamo un passo indietro. Andiamo alla chiacchierata tra Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, che hanno parlato a lungo di Tommaso. La prima ha detto: