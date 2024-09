La (nuova) casa del Grande Fratello: arriva lo spoiler di Alfonso Signorini sulla prossima edizione

Manca pochissimo. Il 16 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Tante novità: dall'arrivo di Beatrice Luzzi - ex concorrente, che affiancherà Cesara Buonamici - alla nuova casa. Tutta rinnovata con grandissimi ambienti.

Casa nuova di zecca. E' tutto a portata di mano, anticipa Alfonso Signorini a "Tv, Sorrisi e Canzoni", diretto da Aldo Vitali. Questo ci permetterà di fare più sorprese".

LA CASA DEL GRANDE FRATELLO TRASLOCA, ADDIO CINECITTA'

Bye bye Cinecittà. La casa trasloca definitivamente e lascia il grande spazio, dove per anni - dal Duemila - è stata collocata. Una vera, grande, rivoluzione. Per la prima volta la Casa del "Grande Fratello" non sarà più a Cinecittà, ma lontano dalla città di Roma. E il conduttore annuncia:

Siamo agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma e c’è un’atmosfera completamente diversa. Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano: lo studio, la Casa, gli uffici sono vicini, in una sorta di 'Villaggio del Grande Fratello'. Questo mi permetterà, durante la diretta, di fare per esempio più sorprese dentro la Casa.

Non vedo l’ora di iniziare, perché le settimane che precedono la partenza sono quelle più frenetiche, tra servizi, interviste, riunioni e incontri con i partecipanti. Tutte cose necessarie per preparare il terreno, ma che hanno poco a che vedere con lo spettacolo in sé: per andare in diretta bisogna avere la mente sgombra e una grande serenità. Io vado a braccio e se c’è da dire una cosa la dico e basta. Chiaramente poi si scatenano i fan di questo o di quel personaggio

I CONCORRENTI DELLA PROSSIMA EDIZIONE

I primi cinque concorrenti sono già pronti per la nuova avventura, che sta per iniziare. Chi vedremo nella casa più spiata di sempre? Innanzitutto, l'attore Luca Calvani, la cantante Jessica Morlacchi e tre ex ragazze di “Non è la Rai”, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. A questi si aggiungono Lino Giuliano di "Temptation Island" e l'attore di "Beautiful" Clayton Wesley Norcross. E poi? Le sorprese non mancheranno.