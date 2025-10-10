"Alghero è in Catalogna": scoppia la polemica dopo le previsioni del tempo

"Voglio andare ad Alghero....": una canzone famosissima recitava questa frase parlando della città sarda. Ma per qualcuno Alghero si trova in Catalogna. Tutto vero. Perché l'episodio accade durante le previsioni del tempo ed è subito polemica.

"Il delirio separatista di TV3": con questo titolo l'online La Gaceta si fa eco delle polemiche in Spagna scaturite dall'iniziativa della tv pubblica della Catalogna TV3, che ha inserito la città sarda di Alghero - L'Alguer in catalano - nella cartina delle previsioni meteorologiche relative ai 'Paises catalanes'. Un'iniziativa che ha scatenato una ridda di reazioni politiche e sui social. La novità riguarda l'edizione dei servizi informativi 3CatInfo, apparsa negli ultimi giorni in veste rinnovata. E con l'incorporazione nella sezione di meteorologia di una cartina geografica che supera di molto i confini della Catalogna, includendo la città di L'Alguer, dove ancora si conserva un nucleo linguistico catalano come idioma storico. Ma anche il sud della Francia, nelle rivendicazioni indipendentiste identificato come 'Catalogna nord'. A parte le isole Baleari, parte di Aragona e la Comunità Valenziana, dove si parla catalano, denominate 'Pais valenciano'.

I TELESPETTATORI RESTANO SENZA PAROLE

Sebbene la Sardegna abbia fatto parte della Corona di Aragona, la nuova mappa geografica ha suscitato la sorpresa dei telespettatori. Alcuni, nei commenti sui social, hanno "ringraziato" per l'iniziativa che riconosce Alghero "come parte dell'eredità culturale catalana". Ma molte altre voci critiche hanno protestato, segnalando: "E' come se la Tv nazionale spagnola inserisse l'America Latina nelle proprie previsioni del tempo".

Il conservatore Partido Popular ha bollato l'inclusione di Alghero nei 'Paises Catalans' come un "delirio espansionista". "Ora non solo parlano di Paises catalanes, che per di più includono nella cartina la Comunità Valenziana e le Baleari, ma ci mettono pure l'Italia segnalando Alghero", ha dichiarato il deputato della Camera catalana, Hugo Manchon, riferendosi agli indipendentisti catalani. "E questo delirio espansionista non ci è dato dal governo del suprematista Torra (l'ex governatore sovranista Quim Torra, nrd.), ma dalla televisioni pubblica con il partito socialista al governo", con il presidente Salvador Illa, ha aggiunto il deputato. Che ha presentato un'interrogazione al Parlamento della Catalogna, per sapere se la decisione risponde a "qualche criterio politico o ideologico".



