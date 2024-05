All'Arena di Verona le 4 stagioni di Vivaldi secondo Balich

Debutterà in anteprima mondiale all'Arena di Verona il prossimo 28 agosto, unica data italiana prima del tour internazionale 2025, lo spettacolo "Viva Vivaldi. The Four Seasons Immersive Concert", presentato in occasione dei 300 anni dalla pubblicazione de "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi da Fondazione Arena di Verona e Balich Wonder Studio, noto in tutto il mondo per le Cerimonie Olimpiche, da Rio 2016 a Fifa Qatar 2022. Da un format originale creato da Marco Balich e coprodotto da Fondazione Arena di Verona, lo spettacolo multisensoriale porta in scena l'alchimia fra la tecnologia immersiva e un'orchestra di 29 elementi, fedele alla partitura originale di Vivaldi.

LE NUOVE TECNOLOGIE A TEATRO

Lo show vedrà la presenza del violinista Giovanni Andrea Zanon, assieme ai professori d'Orchestra dell'Arena di Verona. Viva Vivaldi - è stato spiegato oggi a Milano - è un'ode alla Terra e alle sue meraviglie, ma anche alla delicatezza del suo fragile ecosistema, visto attraverso il passaggio delle quattro stagioni. Grazie a un sistema tecnologico che combina schermi a led trasparenti con effetti visivi e luminosi, il concerto sarà accompagnato da contenuti video tridimensionali che emergeranno dal palcoscenico al di sopra del pubblico.