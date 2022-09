Allarme listeriosi, wurstel ritirati dal mercato. Dal 2020 in Italia tre morti e più di sessanta ricoverati

L’aumento di casi di listeriosi alimentare in Italia preoccupa. Il focolaio è partito da un’azienda che produce wurstel di pollo. Tutte le confezioni sono state individuate e ritirate dal mercato. Al momento sono in atto ulteriori indagini anche su altri tipi di prodotti che potrebbero essere contaminati. A causare l’allerta è un batterio chiamato Listeria e la cui principale via di trasmissione per l'uomo è quella alimentare.





I SINTOMI

Dal 2020 ad oggi, secondo i dati del Ministero della Salute, i morti per listeriosi, in Italia, sono stati 3 e i ricoverati 66. Nello specifico, i decessi sono avvenuti a dicembre 2021, marzo 2022 e giugno 2022 in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e hanno riguardato in tutti e 3 i casi persone particolarmente fragili. La sorveglianza del ceppo del batterio listeria (ST 155) è iniziata nel 2020 a seguito di una serie di casi identificati perchè i pazienti avevano chiesto assistenza medica. La listeria può essere presente nel suolo, nell'acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La gravità dei sintomi da listeriosi va da forme simil-influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino a setticemia, meningiti o aborto che possono verificarsi nei soggetti debilitati o immunodepressi.