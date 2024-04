Allerta arancione in Lombardia e Liguria per il maltempo, chiuso l’aeroporto di Trapani per un incendio

Sono ancora decine gli interventi dei vigili del fuoco ancora in corso in seguito al forte vento e alla pioggia torrenziale di ieri pomeriggio a Milano e in gran parte dei Comuni dell'hinterland, soprattutto a sud della città. Ci sono ancora da rimuovere alberi caduti e da mettere in sicurezza edifici i cui tetti sono stati scoperchiati. Allerta arancione in Lombardia per l’intera giornata di oggi mentre in Liguria è stata prorogata fino alle 15 di domani. Si temono temporali e grandinate. Anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia dove l’allerta da gialla e diventata arancione. Al momento nessuna criticità mentre sul fronte degli incendi c’è da segnalare l’emergenza scattata nell 'aeroporto di Trapani. Lo scalo di Birgi è stato chiuso. Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia le piste. Un altro rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara di Scopello, circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare.