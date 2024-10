Alluvione Valencia, sciacalli saccheggiano centri commerciali: 39 arresti Photo Credit: agenziafotogramma.it

Furti nelle zone colpite dalle piogge torrenziali che hanno devastato la Spagna, la Guardia Civil predispone pattuglie

La Guardia Civil ha dovuto incaricare delle truppe di pattugliare i dintorni dei centri commerciali situati nelle zone colpite dalle piogge torrenziali a Valencia per evitare episodi di saccheggi dopo aver constatato che alcuni erano già avvenuti. A confermarlo a El Pais sono alcune fonti del Ministero degli Interni. "Cercano computer, cellulari e profumi" A quanto si apprende, i furti si concentrano principalmente nei confronti degli esercizi commerciali che vendono apparecchiature elettroniche. Un poliziotto ha spiegato: "Cercano oggetti di alto valore e poco ingombranti da poter mettere negli zaini, come computer, telefoni cellulari o profumi di marca". La polizia nazionale ha arrestato 39 persone. Di questi spiacevoli e censurabili episodi di sciacallaggio c'è traccia anche in alcuni video che rimbalzano sui social nelle ultime ore. Nuova allerta meteo Intanto, questa mattina è stato emesso un nuovo avviso meteo per una parte della regione di Valencia già devastata dalla tragedia di ieri. Su X, l'agenzia meteorologica statale Aemet ha emesso il suo livello di allerta più alto per la provincia di Castellon. Aemet, invitando le persone a non mettersi in viaggio, ha scritto: "Ci sono già fortissime tempeste nella zona, soprattutto a nord di Castellon. Il maltempo continua! Fate attenzione!". Salta la MotoGp? Tra due settimane, precisamente il 17 novembre, il Motomondiale farà tappa a Valencia. Sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di uno slittamento. Pecco Bagnaia in conferenza stampa, alla vigilia della gara di domenica in Malesia, ha detto: "Innanzitutto è importante ricordare quello che sta succedendo a Valencia, stanno vivendo un momento terribile e vogliamo essere vicini alla popolazione. La gara è un momento di festa e correre tra due settimane a Valencia non è giusto. Ma non sono io che decido, Dorna prenderà la decisione corretta". Sulla stessa linea anche lo spagnolo Marc Marquez: "Eticamente sarebbe un errore fare il Gran Premio di Valencia. Logicamente, come spagnolo, sono sconvolto da queste immagini terrificanti. Siamo lontani, ma abbiamo seguito da vicino cosa sta accadendo e fa molto male vedere gente in quelle condizioni e come la Dana ha colpito Valencia. Evidentemente, la domanda sul grande premio lì è giusta. Per me sarebbe un errore parlarne quando ci sono persone senza casa. Abbiamo perso molti spagnoli, abbiamo perso vite, bisogna destinare tutte le risorse che abbiamo nel nostro Paese a questa gente. Il resto, eventi, sportivi, non sportivi, resta completamente in secondo piano e le risorse dovrebbero andare lì".

