Alvaro Soler pronto a far ballare con i Morat

Esce il nuovo singolo "Yo Contigo, Tú Conmigo" e da luglio 12 date live in Italia

Alvaro Soler è pronto per scaldare l'estate 2017 e torna firmando insieme alla band rivelazione sudamericana Morat la colonna sonora di "Cattivissimo Me 3", in uscita questa estate in tutto il mondo e il 24 agosto in Italia. Il brano inedito è "Yo Contigo, Tú Conmigo", composto e prodotto da Soler e dai Morat stessi e in uscita questo venerdì.

Impegnato in un Tour Mondiale Alvaro Soler sarà in Italia per 12 date e RTL 102.5 è media partner dei concerti: 18 luglio Grugliasco, To GruVillage19 luglio Genova Arena del Mare - Porto Antico20 luglio Mantova Piazza Sordello22 luglio Napoli Etes Arena Flegrea23 luglio Peccioli, Pi Anfiteatro Fonte Mazzola30 luglio Roma Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene 11 agosto Lignano Sabbiadoro, Ud Lignano Sunset Festival 201712 agosto Senigallia, An Mamamia Festival Estate 201713 agosto Pescara Porto Turistico15 agosto Gallipoli, Le Postepay Sound Parco Gondar 17 agosto Taormina, Me Teatro Antico24 agosto Cagliari Arena Sant’Elia

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti