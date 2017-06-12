Alvaro Soler pronto a far ballare con i Morat

12 giugno 2017, ore 17:08
Esce il nuovo singolo "Yo Contigo, Tú Conmigo" e da luglio 12 date live in Italia
Alvaro Soler è pronto per scaldare l'estate 2017 e torna firmando insieme alla band rivelazione sudamericana Morat la colonna sonora di "Cattivissimo Me 3", in uscita questa estate in tutto il mondo e il 24 agosto in Italia. Il brano inedito è "Yo Contigo, Tú Conmigo", composto e prodotto da Soler e dai Morat stessi e in uscita questo venerdì.
Impegnato in un Tour Mondiale Alvaro Soler sarà in Italia per 12 date e RTL 102.5 è media partner dei concerti: 18 luglio Grugliasco, To GruVillage19 luglio Genova Arena del Mare - Porto Antico20 luglio Mantova Piazza Sordello22 luglio Napoli Etes Arena Flegrea23 luglio Peccioli, Pi Anfiteatro Fonte Mazzola30 luglio Roma Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene 11 agosto Lignano Sabbiadoro, Ud Lignano Sunset Festival 201712 agosto Senigallia, An Mamamia Festival Estate 201713 agosto Pescara Porto Turistico15 agosto Gallipoli, Le Postepay Sound Parco Gondar 17 agosto Taormina, Me Teatro Antico24 agosto Cagliari Arena Sant’Elia
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Ernia a RTL 102.5: “Le mie canzoni sono il mio modo di dire ciò che tengo dentro. Nel disco ci sono feat con alcuni degli artisti che ascoltavo da ragazzino e sono felice di avere collaborato con loro”
Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “Per Soldi e Per Amore”, il suo ultimo disco, rilasciato oggi