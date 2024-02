Amadeus a RTL 102.5: “Fino a domani sera ho il terrore di perdere il cellulare: ci sono oltre mille brani”

Amadeus è stato ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo. Giunto alla sua quinta conduzione del Festival della Canzone Italiana, Amadeus, ha raggiunto la prima radiovisione d'Italia per raccontare la sua emozione a poche ore dall’inizio della kermesse e la gioia nel vedere il fervore che sta investendo la città di Sanremo.

«Sono felice di essere qui sul Radio Truck di RTL 102.5. "Sanremo si Ama" è un gioco di parole che pensavo riguardasse il verbo "amare", ma siccome tutti mi chiamano "Ama", ho pensato all'amore che dobbiamo avere per il Festival di Sanremo. Per me, che ricordo una città in festa dai tempi di Baudo quando ero ragazzo, è importante far rivivere l'intera città. Tutto ciò che sta accadendo in questi anni permette a Sanremo di essere al centro dell'Europa, musicalmente parlando. Quest'anno sono arrivati oltre 400 brani tra i big e 1200 per Sanremo Giovani; ho tutto sul mio telefono, lo tengo nascosto fino a domani sera e ho terrore di perderlo. Poi, domani, quando saranno andate in onda tutte le canzoni, potrei perderlo. Le serate sono lunghe, saranno belle nottate, chi può dorme poco e recupera dopo. Fra Sanremo e Aristonello andremo oltre le 3».

Fiorello e Amadeus, amici da oltre trent’anni

L’Aristonello è il quartier generale di Fiorello, a due passi dal teatro Ariston. «A Sanremo tutto può accadere; se pensi che la settimana scorsa si è aggiunto John Travolta, non era previsto. Sanremo ha le porte aperte, se c'è una star che vuole venire, sono felice. Fiorello è una rassicurazione, dice che è il mio Lexotan. Sapere che c'è lui mi dà tranquillità. Ci godiamo questo ultimo festival con grande divertimento come facevamo già trent'anni fa. Conoscerci così bene come fratelli fa sì che non ci sia bisogno di provare nulla. È il mio ultimo festival; cinque sono più che sufficienti e vanno oltre i miei sogni. Non so cosa io abbia portato al festival, ma so cosa il festival ha portato a me».