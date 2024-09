Il colpaccio di Carlo Conti per Sanremo2025: ecco chi vorrebbe portare sul palco dell'Ariston

Lavora intensamente. Senza sosta. Perché il Festival di Sanremo è dietro l'angolo. Carlo Conti, conduttore e direttore e artistico, sta ascoltando i brani che potrebbero essere in gara esaminando con estrema attenzione la candidatura di centinaia di artisti. E, qualche tempo fa, aveva ribadito:

Ma Conti potrebbe avere un sogno nel cassetto, che ha spifferato il buon Alberto Dandolo dalle colonne di Oggi:

Al Bano ha la canzone giusta per conquistare il pubblico e per mettere d’accordo anche i critici più severi. Carlo Conti sarebbe ben contento di averlo tra i big sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, punta però al colpo grosso: riportare in gara la coppia Al Bano e Romina Power. Carlo però vuole Al Bano, ma se andrà con Romina. Una vera e propria conditio sine qua non a cui Albano e Romina dovranno dare il loro ok. Un percorso tutto in salita per Carlo, ostacolato sia dal budget limitato, sia dalle complesse dinamiche personali e familiari tra i due popolarissimi ex