Sanremo 2025, Carlo Conti: "Fedez? Mai avuto paura che si ritirasse. Tony Effe travolto dalle polemiche"

"Sì, ma adesso non mi chiedete chi ci sarà in gara il prossimo anno, i brani li ascolto a partire da giugno".

Carlo Conti usa la sua consueta ironia per rimandare a tempi futuri le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026, di cui sarà conduttore e direttore artistico.

Carlo Conti commenta Sanremo 2025

Commentando il successo della kermesse con il settimanale Chi, Conti confessa:

"La cosa più bella è stata quando all’Ariston gli spettatori hanno cantato: 'Uno di noi, Carlo, uno di noi'. Probabilmente si sono riconosciuti in una normalità tipica della mia storia umana e professionale. Il Festival che vediamo oggi è quello che ha inventato Pippo Baudo. È come una partita della Nazionale di calcio: negli anni ogni commissario tecnico può mettere schemi, fare catenaccio o giocare all’attacco, ma è sempre calcio. Si parte dalle canzoni, poi ciascuno ci può mettere più o meno ospiti, alla fine la vera forza di tutto è la gara. A quale commissario tecnico dell’Italia mi paragonerei? All’attuale ct Luciano Spalletti, o al mitico Enzo Bearzot, al quale inizialmente nessuno credeva e poi vinse i Mondiali del 1982!".

Conti parla di Fedez

Conti è stato interpellato anche su Fedez, considerando che alla vigilia si era parlato di un suo possibile ritiro dalla gara:

"Non ho mai avuto paura che non salisse sul palco e non sono mai intervenuto. Ho scelto il suo brano perché l’ho trovato interessante. Si è aperto, si è messo a nudo, ha raccontato il suo disagio. Era un testo importante, un argomento come la depressione trattato in un modo personale".

Sul duetto di Fedez con Marco Masini in Bella stronza, il conduttore spiega:

"Ero tranquillo, ma, in ogni caso, le cose bisogna sentirle prima di giudicare, senza fare processi alle intenzioni".

Il ciclone su Tony Effe

Dopo aver ribadito apprezzamenti per le partecipazioni di Bianca Balti, Gerry Scotti e Antonella Clerici, Conti si è espresso anche sul gossip che, prima del Festival, ha coinvolto Fedez, Achille Lauro, Tony Effe:

"Il contorno ha condizionato, bisogna avere le spalle robuste. Fedez e Achille non è la prima volta che salgono su quel palco, hanno già una struttura robusta, una corazza, mentre Tony era nuovo all’Ariston. È più giovane, si è trovato travolto da un ciclone che è iniziato già con le polemiche per il concerto dell’ultimo dell’anno".