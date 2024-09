Sanremo2025: on line il regolamento del Festival condotto da Carlo Conti. Tutto quello che c'è da sapere Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Conto alla rovescia iniziato. Saranno 24 i big in gara al prossimo Festival di Sanremo, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio. E’ stato pubblicato on line il regolamento (tanto atteso). Ai big in gara si aggiungeranno le 4 nuove proposte di Sarà Sanremo.

LA SERATA DELLE COVER

Immancabile serata delle cover, confermata per venerdì 14 febbraio. A differenza del passato, però, la classifica della serata della cover non influirà sul vincitore finale. Confermata anche la giuria delle Radio. Le canzoni, però, verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Altra rivoluzione riguarda la serata di sabato: al momento di riaprire il voto per i cinque finalisti i voti non saranno azzerati, ma l’ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (tranne la serata delle Cover).

LE SINGOLE SERATE

Nella prima serata di martedì canteranno i 24 campiobi in gara, nel corso della seconda serata si esibiranno 12 campioni, (votati dal pubblico – attraverso il Televoto – Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %).

Le Nuove Proposte. “Duello musicale” tra 2 artisti in una prima semifinale. E con lo stesso meccanismo - nel corso della terza serata - ci sarà anche la a seconda semifinale tra le altre 2 Nuove Proposte per individuare il secondo “giovane finalista”. Serata della Cover di venerdì. Finalissima di sabato, come sempre.

I BIG IN GARA: CHI TORNA ALL’ARISTON?

Conti, che ha condotto il Festival nel 2015-2016-2017, sta lavorando sodo alla nuova edizione. Il conduttore e direttore artistico deve ascoltare tutte le proposte musicali, in assoluta e rigorosa concentrazione, per dare il volto al Sanremo2025. Poi ci sarà il capitolo co-conduttori e co-conduttrici. Il toto nome é aperto, ma per adesso nessuna conferma.

