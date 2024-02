Sanremo , la terza serata, in testa Angelina Mango con "La Noia", show di Russell Crowe sul palco dell'Ariston

La terza serata del Festival di Sanremo con l'esibizione dei 15 cantanti che non sono saliti sul palco ieri sera e con la nuova classifica aggiornata. Al comando c'è Angelina Manco con "La Noia". Appena salito sul palco, Amadeus è tornato a ringraziare Giovanni Allevi e a smorzare le polemiche sulla partecipazione di John Travolta: "Grazie a chi ha scelto di voler condividere con noi la sua fragilità, la sua forza, il suo elogio alla vita. Si è parlato troppo di John Travolta, ma non si è dato abbastanza spazio alla grandezza del maestro Giovanni Allevi". Poi ancora: "Grazie per l'affetto, per l'entusiamo, per gli ascolti eccezionali che ci state regalando -ha detto il conduttore- Grazie ai 30 cantanti, le loro canzoni in questi giorni sono la colonna sonora della nostra vita, i numeri streaming sono da record, gli ascolti in radio non ne parliamo, ma un grazie ancora più sentito per chi su questo palco ha saputo regalare emozioni importanti". Quindi il vai alla gara con Il tre che si è esibito con "Fragili", introdotto la Loredana Bertè. "Credere nei sogni ripaga" ha affermato l'artista. Poi toccato ad Alfa presentare Maninni che ha cantato "Spettacolare". Fred de Palma ha invece lanciato gli eccentrici Bnkr44 che hanno proposto la loro "Governo punk". Poi un'intermezzo con il Coro della Fondazione Arena di verona che ha cantato il "Va Pensiero" di Giuseppe Verdi, una delle arie più famose della storia della musica. A fine esibizione il direttore artistico ricorda che "il canto lirico italiano è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità". Quinti la gara è ripresa con Clara che ha presentato i Santi Francesi, che sul palco dell'Ariston hanno proposto "l'Amore in bocca".





L'Intervento di Teresa Mannino

Il primo intervento della co conduttrice Teresa Mannino, "Scendo solo se a chiedermelo è il pubblico di Sanremo” dice, e scatta l’ovazione dell'Ariston. "Amadeus ma che cosa hai combinato? È un mese che si parla solo di Sanremo. I giornalisti sono tutti qua: se succede un fatto nel mondo, non lo scopriremo mai. Ma è bello vivere un mese di incoscienza. E' un grande carnevale". Così la comica Teresa Mannino, sul palco dell'Ariston, che si mostra scatenata. Vestita di bianco, con una camicia piumata ironizza sui look: "Ringrazio il mio stilista che ha vestito anche Jennifer Lopez, Madonna, Michelle Obama, Taylor Swift". Dopo l'esibizione di Eros Ramazzortti, torna sul palco per "portarselo via" dice.





La gara prosegue

Tocca a Il Volo lanciare Mr.Rain ce ha riproposto "Due Altalene", poi Massimo Giletti che annuncia il suo ritorno in Rai, il 28 febbraio condurrà in prima serata su Rai1 dedicata ai 70 anni della tv. Quindi è la volta di Eros Ramazzotti che ricorda i primi 40 anni di "Terra Promessa". Quindi torna la gara con Gazzelle che lancia Rose Villain "Clic boom" è il prezzo che presenta sull'Ariston. Poi tocca al duo Paolo Jannacci e Stefano Massini, e il Festival si fa serio perché si ricordano le morti sul lavoro. La gara torna quindi con Alessandra Amoroso che propone la sua "Fino a qui", presentata da Dargen D'Amico.





Gianni Morandi

Altro super ospite al festival di Sanremo, Gianni Morandi, arriva sul palco ...a sorpesa. Amadeus lancia Teresa Mannino, ma dalle scale scende Gianni Morandi. "Mi sembra non sia neanche passato un anno", dice Amadeus. "Fra noi è sbocciata una vera amicizia. E a un certo punto a colazione qualche giorno fa ho pensato: mi manca Gianni Morandi, e l'ho chiamato". Ed eccolo salire sul palco e cantare uno dei suoi classici: "C'era un ragazzo che come me" , brano che ha scaldato il pubblico in sala. Applausi a scena aperta per il cantate bolognese, poi torna la gara con Big Mama che lancia i Ricchi e Poveri che tornano a Sanremo con "Ma non tutta la vita". Poi l'attesa esibizione di Russell Crowe.





Russell Crowe

"Al mio segnale scatenate l'inferno" la celebre frase del Gladiatore pronunciata dall'interprete principale del film di Ridley Scott, poi l'eisibizione con la band e la frecciata a Travolta, "What that fuck!" con un chiaro riferimento alle polemiche sull'esibizione di John Travolta ieri sera all'Ariston. Ovazione del pubblico. poi torna la gara e Angelina mango fa ballare il pubblico dell'Ariston con il suo brano "La Noia". Diodato, lanciato dai The Colors che ripropone la sua "Ti muovi", quindi il monologo di Teresa Mannino.





Teresa Mannino

Nel suo monologo Teresa Mannino ha detti che "Siamo nel 2024 ma ragioniamo come 2524 anni fa" , che "nel V secolo A.c. il filosofo greco Protagora, una specie di Zarrilo dei filosofi , disse che l’uomo è misura di tutte le cose". aggiungendo che "potremmo dire che l’uomo bianco occidentale è misura di tutte le cose e considera il resto del mondo a sua disposizione". Sulle donne "E pensare che l’origine del nostro patrimonio genetico è uguale per tutti: il 98% è in comune con le scimmie, ma gli scimpanzè ci tengono a non farlo sapere”. La gara prosegue con le esibizioni di Ghali "Casa mia" presentato da Mahmood, mentre Emma introduce i Negramaro che sul palco dell'Ariston portano "Ricominciamo tutto". Annalisa presenta poi Fiorella Mannoia che canta "Mariposa", quindi Salgiovanni introdotto da Renga e Nek che ha riproposto "Finiscimi". L'ultimo artista a salire sul palco è stato La Sad, presentato da Geolier. Prima della classfica finale dopo la terza serata c'è ancora spazio per l'ultima esibizione di Gianni Morandi che canta "Apri tutte le porte". Per lui standing ovation. Poi cala il sipario.





La classifica

Questa la classifica delle prime cinque posizioni dopo la terza serata del festival di Sanremo.

Primo posto per: Angelina Mango "La noia"

Secondo: Ghali "Casa mia"

Terzo: Alessandra Amoroso "Fino a qui"

Quarto: Il Tre "Fragili"

Quinto: Mr. Rain "Due Altalene"