La canzone vincitrice della classifica "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2024 è "Sinceramente” di Annalisa

È “Sinceramente” di Annalisa il brano vincitore della speciale classifica "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2024, in collaborazione con EarOne, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 74a edizione del Festival di Sanremo. La vittoria è stata annunciata in diretta su RTL 102.5 durante il programma "L'Indignato Speciale".

Il risultato della classifica è il frutto della rinnovata collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e televisive in Italia. La classifica si basa sui voti espressi dagli ascoltatori di RTL 102.5, ponderati con i dati dell'airplay radiofonico rilevati da EarOne. Quest'ultima considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, comprendente radio nazionali, regionali e locali.

«Ma che bello! Grazie davvero. È stata una settimana molto intensa, Sanremo è incredibile nel modo in cui assorbe l'energia; si dorme poco, ma è stata comunque una settimana bella, vissuta bene. Le polemiche ci sono sempre ad ogni Festival, è chiaro che i fischi non sono mai piacevoli, se mi metto nei panni della persona che è sul palco in quel momento, capisco che è brutto. Ad Angelina Mango posso dire di non fermarsi mai e di non adagiarsi sui successi, ma di continuare sempre a lavorare. È questa la cosa importante che la fa andare avanti nel tempo», commenta Annalisa.

«’Sinceramente’ di Annalisa è stata una delle canzoni più apprezzate dalle radio italiane, che hanno dato ampio spazio a tutti gli artisti in gara. Inoltre, 28 delle canzoni del festival sono in rotazione anche su emittenti estere, tra cui anche ‘Sinceramente’ di Annalisa. Questo dimostra l'ampio spazio dedicato al festival da parte delle radio. Queste canzoni ci accompagneranno fino all'estate, diventando tormentoni che sentiremo in radio in continuazione. La radio è quella che rende l'artista protagonista agli occhi della gente, grazie alla sua capacità di penetrazione», dichiara Maurizio Gugliotta, Amministratore Delegato di EarOne.

Nei prossimi giorni Annalisa riceverà il premio per la canzone più radiofonica della 74a del Festival in diretta negli studi di RTL 102.5.