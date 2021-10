Amy Winehouse, a novembre saranno battuti all'asta circa ottocento oggetti appartenuti alla cantante

Per Amy Winehouse l’estate del 2011 doveva essere scandita dalle date del tour europeo. La tournée venne però annullata dopo la prima data, quando a Belgrado Amy salì sul palco completamente ubriaca e ne scese dopo 45 minuti tra i fischi dei 20mila spettatori presenti in quel 18 giugno. Dalla Serbia la cantante sarebbe dovuta volare a Istanbul e Atene, ma le date vennero entrambe cancellate per consentirle di disintossicarsi. Un mese dopo, il 23 luglio, fu trovata morta nella sua casa al numero 30 di Camden Square, a Londra. Gli abiti previsti per quel tour di dieci anni fa andranno all’asta a Beverly Hills, tra il 6 e il 7 novembre. Lo ha reso noto la casa d’aste Julien’s Auction: “Gli oggetti che saranno venduti includono vestiti e accessori indossati da Winehouse. I pezzi sono quelli che hanno contribuito a rendere i suoi look e le sue performance iconici e hanno reso la cantante una vera e propria icona di stile”. I cimeli in vendita - abiti, bustini, borse, pantaloni, scarpe, sottabiti, occhiali, strumenti musicali, libri e dischi - saranno in tutto ottocento e il loro valore complessivo oscilla tra 1 e 2 milioni di dollari. Ad essere battuto all’asta sarà anche un autoritratto di Amy. Prima di finire nelle mani di fortunati collezionisti, gli abiti gireranno per il mondo, andando in Sud America, Europa e Stati Uniti, in modo da consentire anche ai fan di vedere i vestiti che la cantante aveva o avrebbe dovuto indossare nel tour del 2011.