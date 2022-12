Andrea Cocco: “Ho vinto il Grande Fratello 12 anni fa. Ho speso tutti 184 mila euro vinti..."

“Comprerei una casa, ma all’epoca pensavo ad altro”: Andrea Cocco riavvolge il nastro e racconta quell’edizione storica del Grande Fratello. Anno 2010, dietro l'angolo? Non proprio perché in 10 anni sono accadute tante, troppe cose. La televisione è cambiata, a volta inflazionata da un prodotto troppo commerciale. Ma il Grande Fratello, un vero e proprio must della televisione, continua a piacere al pubblico (gli ascolti sono la prova del nove). Lui l’ha vinta portando a casa 184 mila euro. Una bella somma che, però, l'ex vincitore ha finito. “Occorre calcolare il cambio dall’oro all’euro”, dice ancora in radiovisione. “Oggi investirei quella cifra diversamente, comprerei una casa. Ma quando sei giovane pensi ad altro. Ho una maturità totalmente diversa”, svela Cocco su RTL 102.5 News.



“Il mio ritorno in tv? Forse sì, per adesso faccio l’attore e anche lo chef”, racconta ancora Cocco. Il suo ritorno in tv potrebbe essere una novità: tantissimi reality, in questi ultimi anni, stanno puntando su personaggi che hanno già partecipato ad altre edizione. Ad esempio, al Grande Fratello vip - tutt'ora in corso - ci sono concorrenti che sono ritornati nella casa dopo alcuni anni. E la magia, a quanto pare, resta invariata.

UNA NUOVA AVVENTURA IN TV?

Cocco potrebbe essere pronto per una nuova avventura. Dove? Non si sa. Molte ipotesi, per adesso. "Se dovessi entrare ora al Gf vip sicuramente farei un percorso diverso", dice ancora nel corso dell'intervista. In questi ultimi anni Cocco si è "tuffato" nel mondo della ristorazione. "Sono chef in un ristorante di Pomezia, dopo un'avventura che mi aveva visto al lavoro con il mio socio. Ma è finita in poco tempo", racconta. "In televisione tornerei, ma amo il cinema ed ho studiato per fare l'attore". Oggi Cocco ha un figlio di 18 mesi ed una compagna. "Andiamo molto d'accordo. In estate andremo in Giappone, dove ho parenti dalla parte di mia madre", conclude l'ex vincitore del Grande Fratello.