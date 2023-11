Ballando con le stelle, Rosanna Lambertucci e quella frase contro la giuria. Ecco cosa potrebbe accadere

L'ultima spifferata ci fa riavvolgere il nastro. Andiamo per gradi. Qualche giorno fa la Lambertucci, in gara nel programma di Milly Carlucci, come riportano i social, ha detto: "I giurati di Ballando con le stelle devono dimagrire". Una frase che il popolo della Rete, sempre molto attento a quello che accade in tv, non dimentica.



COSA ACCADRA' DOMANI SERA SU RAI1?

Rebus. Come risponderanno i giurati di Ballando con le stelle? Secondo una gola profonda si preannuncia una puntata scoppiettante, visto che anche Alberto Matano è pronto a scendere in campo per difendere i giurati. Matano, quindi, potrebbe scatenarsi e difendere la giuria cercando di far ragionare la Lambertucci su quella frase che potrebbe essere solo un tremendo equivoco.

Solo qualche giorno fa, dopo l'ultima puntata dello show del sabato sera di Rai1, la Lambertucci ha detto: "A Ballando con le stelle mi hanno mortificata. Che bisogno c’era di inveire così contro di me? Mi tremavano le gambe da quanto ero a disagio”. La divulgatrice scientifica, da anni in prima fila promuovendo i corretti stili di vita, ha parlato delle critiche ricevute facendo un po' di chiarezza: “Io non sono abituata. Vengo da una famiglia di magistrati, sono abituata ad una certa compostezza. Cosa devo dire a uno che mi dice ‘questa è la peggior bachata degli ultimi decidi anni’?. La mia bachata non era una cosa così scandalosa da dire pubblicamente in quel modo”.

LA STORIA TRA LORENZO TANO E LUCREZIA LANDO

Poi c'è il presunto flirt tra Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando. I due sono stati "pizzicati" da Rossella Erra all'uscita dell'hotel dove alloggiano a Roma. "Ho visto un bacio con la lingua", ha detto Rossella qualche giorno fa in collegamento telefonico nel corso di Protagonisti su Rtl 102.5.