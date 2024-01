Fabio Fazio pronto a lasciare la tv? Ecco quando potrebbe dire addio al "piccolo schermo"

Dopo anni e anni in tv, esattamente quaranta sempre in prima linea e con ascolti record, Fabio Fazio pensa alla pensione. Allo stop. "Tra 4 anni lascio la tv, ho fatto abbastanza", racconta il conduttore in una lunga intervista su Sette - inserto del Corriere della sera. "D’altronde, se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che 1 anno di televisione equivale a 7 anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv", racconta.

"SE SMETTESSI CHE TEMPO CHE FA?"

Il conduttore ha le idee chiare sul futuro. "Vivo. Mi riposo. Se smettessi Che tempo che fa? potrei finalmente dedicarmi alle cose che amo di più. Leggerei, per esempio", dice ancora a Sette. "Siamo a quarantun anni di televisione: "Ma più che sufficienti, infatti voglio smettere!", rivela ancora il conduttore. Che ha mosso i primi passi in televisione nel lontano 1983 con la grande, indimenticabile Raffaella Carrà.



L'ARRIVO SU NOVE

Fabio Fazio, dopo una lunga avventura professionale in Rai, approda su Nove: il suo "Che tempo che fa", uno dei programmi più longevi di sempre, trasloca con ospiti, tavolo, gag. Ed il pubblico, ancora una volta, lo premia con ascolti record ogni domenica sera. Si dice, tra l'altro, che sia molto scaramantico e che prima di andare in diretta percorra sempre lo stesso tragitto. Un'indiscrezione che conferma su Rtl 102.5 News, in collegamento, anche il direttore di Tv sorrisi e canzoni, Aldo Vitali.

Gli hobbies, prima di tutto. La lettura: la sua grande passione. Da sempre. "Alcuni libri li prendo doppi, perché posso averli a disposizione nelle mie case, in città a Milano e al mare in Liguria. Le faccio un esempio: i Simenon di Adelphi li ho tutti doppi. Perché devo poterli consultare quando voglio, subito. E nella edizione che preferisco", conclude Fazio.