Presentata la nuova stagione di SkyTG24, De Bellis, "alleanza tra TV per i confronti"

Sky TG24 si prepara alla nuova stagione in partenza a ottobre e lo fa con numerose novità e grandi conferme. Il canale all news di Sky ha presentato a Milano i palinsesti della nuova stagione poco dopo la certificazione del proprio lavoro da parte del Digital News Report 2024 dell'Istituto Reuters, che ne ha confermato l'autorevolezza e il gradimento da parte del pubblico. Con la presentazione dei programmi, SkyTG24 ha ribadito anche il lavoro dedicato a garantire la propria presenza su tutte le piattaforme, inclusi i nuovi media come i podcast. La nuova stagione vedrà anche alcune novità nella programmazione quotidiana. La conduzione di TG Buongiorno sarà affidata a Roberto Tallei, per l’edizione del TG delle 13:00 si alterneranno invece Tonia Cartolano e Stefania Pinna. La fascia pomeridiana vedrà poi Monica Peruzzi alla conduzione di Timeline, con un nuovo format durante la prima ora, dalle 15:00 alle 16:00, punterà i riflettori sui temi di attualità e l’ultima mezz’ora, dalle 16:00 alle 16:30, sarà invece dedicata agli approfondimenti. Alla conduzione dell’edizione del tg delle 20:00, Luigi Casillo. E poi, il focus continuo sulle elezioni americane e i nuovi appuntamenti con "Sky TG24 Live In", il format itinerante che, insieme a "Sky TG24 Live Off", sta portando negli ultimi anni il dibattito pubblico sul territorio. Giunto alla sua dodicesima edizione, il prossimo appuntamento è previsto a Roma a ottobre nelle suggestive Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia.







Le novità

Tra le nuove produzioni annunciate a Milano si parte con "Materia grigia", condotto da Fabio Vitale, il programma che metterà a confronto idee opposte sui principali temi d’attualità prevedendo il coinvolgimento di due ospiti autorevoli con le regole serrate del confronto televisivo: tempo di parola, replica e controreplica, fact checking, domande uguali per tutti. Ad un campione del pubblico verrà poi chiesta la propria opinione sul dibattito a cui hanno appena assistito e quali delle idee esposte sono state le più convincenti. Tra le novità in arrivo anche "Feedback", il nuovo format a cura di Alessandro Marenzi in cui sarà il pubblico, attraverso i sondaggi di Quorum YouTrend, a scegliere mensilmente il tema da approfondire nella rosa proposta dalla redazione. Dieci puntate con reportage, analisi in studio e l’interazione sui canali digitali di Sky TG24. Dalla nuova stagione in onda anche "Sky TG25", il nuovo approfondimento curato e condotto da Alessio Viola nel week end, con ospiti e reportage sulle notizie rimaste fuori dai radar durante la settimana, ma che meritano di essere portate all’attenzione del pubblico.





Pablo Trincia e il racconto di Rigopiano

Fra le novità della prossima stagione anche un accordo di collaborazione siglato da Sky con Pablo Trincia, autore televisivo, inviato, scrittore e fra i più apprezzati e seguiti podcaster italiani che lavorerà a storie di cronaca e non solo. In programma la nuova inchiesta-reportage originale "E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano" prodotta da Sky Italia e Sky TG24, e realizzata da Chora Media. Un podcast in otto puntate disponibili da fine settembre e una docuserie in cinque puntate in onda da metà novembre che racconterà la terribile tragedia dell’Hotel Rigopiano avvenuta nel gennaio del 2017.





De Bellis, "alleanza tra gli editori TV per i confronti politici"

Nel corso della presentazione della nuova stagione il direttore di SkyTG24 Giuseppe De Bellis ha poi lanciato un appello: "Proporremo a tutti gli editori televisivi un'alleanza'' per l'organizzazione di confronti tv tra i leader politici in occasione di ogni tornata elettorale. De Bellis rilancia una proposta "intorno alla cornice delle regole dell'Agcom per avere due confronti organizzati di volta in volta da due broadcaster, coinvolgendo però anche tutti gli altri. Almeno evitiamo che ci sia l'alibi di dire 'non sappiamo dove farlo' e avremo il moto di mettere la politica spalle al muro".