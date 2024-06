Pippo Baudo compie 88 anni, auguri al Re della Tv italiana

Voleva fare il maestro d'orchestra, ma ha fondato la televisione diventando il più forte conduttore. Pippo Baudo, una vita intera sempre in diretta, oggi compie 88 anni e si gode l'abbraccio di milioni di italiani. Per tutti è un punto di riferimento, ha scritto la storia dell'Italia, ha scoperto grandi talenti, ha cambiato il modo di fare televisione. Sanremo, condotto per tredici volte, è la sua seconda casa e su quel palco ha trasformato una semplice gara canora in un evento su cui sono puntati gli occhi del mondo.

GLI AUGURI DELL'AD RAI ROBERTO SERGIO

Migliaia di messaggi di auguri. Il 7 giugno si celebra il compleanno di Baudo, che coincide anche con la festa della tv. Fedele da sempre alla Rai, con una piccola parentesi a Mediaset, anche i vertici della tv di Stato lo ringraziano.

Caro Pippo, oggi celebriamo un traguardo straordinario: i tuoi 88 anni! La tua carriera e la tua dedizione, alla televisione italiana ed in particolare alla amata Rai, hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti gli italiani. Sei stato e continui ad essere un faro di talento, professionalità e passione per tutti Grazie - scrive Sergio in un post su Instagram - per i tuoi innumerevoli contributi e per averci regalato momenti indimenticabili, risate sincere e emozioni profonde. Il tuo spirito, la tua energia e la tua infinita creatività sono una fonte d'ispirazione per tutti coloro che continueranno a rendere unica la Rai ed il Servizio Pubblico. Ti auguriamo una giornata speciale, circondata dall'affetto dei tuoi cari, e un futuro ancora ricco di gioia, salute e serenità. Buon compleanno, Pippo! Con affetto e ammirazione, tuo Roberto.

DA MILITELLO A ROMA, QUEL RAGAZZO PRODIGIO FA STRADA

Una laurea in Giurisprudenza, la gavetta come presentatore al sud (a Militello, in Catania). L'arrivo, quasi inaspettato, a Roma. Baudo racconta di un provino in via Teulada in una giornata che cambia la sua vita. Colpo di fulmine con la tv nel 1954. Un esordio che non dimentica: Pippo si esibisce come pianista nel varietà “La conchiglia d’oro” condotto da Enzo Tortora. Subito dopo, però, il suo grande talento viene a galla e diventa conduttore. Anzi il conduttore per antonomasia. Impossibile non notare il suo carisma, la sua eleganza: per Baudo si aprono le porte di quella tv che racconta l'Italia, che avvia il processo di alfabetizzazione del Paese nel dopoguerra.

Arrivano i programmi di successo: Fantastico, Domenica in, Luna Park, Sanremo. Baudo è un grande comunicatore che piace anche ai più giovani. Nella sua carriera interviste decine e decine di personaggi di spicco: da Sordi (a Domenica in nel corso di una puntata di Natale indimenticabile) a Whitney Houston, che canta All at once all'Ariston ed il pubblico chiede il bis. Sposa, nel 1986, la soprano Katia Ricciarelli (da cui divorzia nel 2004). E' lui, in tv, ad aprire il millennio conducendo il Capodanno del 2000 su Rai3.