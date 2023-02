Angela Celentano, negativo il test del DNA sulla ragazza sudamericana, non è la bimba scomparsa

Un’altra possibile svolta che cade nel vuoto nel caso della scomparsa di Angela Celentano, la bimba scomparsa il 10 agosto del 1996 ad appena tre anni di età. I genitori avevano notato quella che a dir loro era una straordinaria somiglianza con la piccola e soprattutto con le sue sorelle in una modella venezuelana trentunenne vista durante un suo viaggio in Europa. La modella avrebbe inoltre una voglia sulla schiena che secondo Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, sarebbe proprio come quella che aveva la piccola. Il legale della famiglia ha fatto sapere però che il test del DNA ha dato esito negativo, non è lei. "Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa", ha dichiarato Catello Celentano. "Noi non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto".





La somiglianza e il test

La speranza si era riaccesa quando Catello e Maria Celentano, i genitori della ragazza scomparsa, avevano notato la fotografia di una modella venezuelana trentunenne. La ragazza avrebbe una straordinaria somiglianza con la piccola scomparsa nel '96 e con le sue sorelle. Non solo: ancora secondo i genitori la modella avrebbe una voglia sulla schiena "proprio come quella" della piccola Angela. Si è quindi eseguito un test del DNA da parte di una squadra di cui fa parte anche Luciano Garofano, ex generale dei RIS. Il test ha dato però esito negativo: la modella sudamericana non è Angela Celentano. Lo ha fatto sapere l'avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di Angela Celentano: "Purtroppo non vi è corrispondenza genetica".