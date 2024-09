Antonella Mosetti: "Ho baciato Niccolò Bettarini, ma non mi metterei mai con uno che ha l'età di mia figlia" Photo Credit: agenziafotogramma.it

La showgirl smentisce il flirt con il figlio di Simona Ventura e rivela di essere innamorata di un uomo francese

L'indiscrezione, lanciata dal settimanale Diva e Donna, è rimbalzata sui social per tutta l'estate. Ora arrivano parole chiare dalla protagonista della vicenda, Antonella Mosetti. Antonella Mosetti e il precedente con Stefano Bettarini "Clamoroso: prima il padre, poi il figlio... 17 anni dopo Bettarini, con Antonella Mosetti ora c’è il giovane Niccolò", titolava Diva e Donna, mostrando una foto dei due intenti a scattarsi un selfie. Nessuna immagine compromettente, ma il gossip non si è fermato. A incuriosire non tanto il presunto flirt in sé, ma il fatto che Antonella Mosetti in passato ebbe una storia con Stefano Bettarini, papà di Niccolò. Intervistata da Monica Setta a Storie di donne al bivio (la puntata andrà in onda domani in seconda serata su Rai2), la Mosetti ha ammesso di aver incontrato il figlio di Simona Ventura e di essersi scambiata a Porto Cervo con lui un bacio (sulla guancia), ma ha negato l'esistenza di un rapporto più intimo: "Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Niccolò è un ragazzo bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe? Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c'è stato solo un bacio sulla guancia. Forse dieci anni fa sarebbe stato diverso, ma oggi a 49 anni, pur amando gli uomini giovani, non mi potrei mai mettere con uno che ha l'età di mia figlia (Bettarini jr ha 26 anni, ndr)". Antonella Mosetti non è più single Antonella Mosetti, diventata popolare grazie a Non è la Rai e con all'attivo molte partecipazioni a reality tv, ha poi raccontato di non essere più single: "E poi ho il cuore impegnato. Amo un uomo francese, è una storia difficile ma per lui sarei disposta ad andarmene dall'Italia". Infine, in merito alla scelta di iscriversi a Onlyfans, la Mosetti ha chiarito: "Mi ero stancata di vedere che rubavano le mie foto dai profili social e le rimontavamo guadagnandoci. Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video porno con me che facevo l'amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai".

Argomenti

Antonella Mosetti Niccolò Bettarini Simona Ventura Stefano Bettarini

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti