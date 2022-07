Antonio Tajani a RTL 102.5: "Non abbiamo chiesto a Draghi di dimettersi, ma con la fiducia alla risoluzione Casini ha scelto il Pd"

"Abbiamo chiesto a Draghi di rimanere alla guida del Governo, ma senza il M5S, in sintonia con quanto lui ha deciso di fare salendo al Quirinale per dimettersi dopo che il M5S non aveva votato la fiducia al Governo sul Decreto aiuti", ha dettoTajani.

"Draghi si è dimesso perché il M5S non gli aveva dato la fiducia, noi abbiamo detto che se uno non dà la fiducia in un momento così complicato vuol dire che è fuori dal Governo", ha spiegato Tajani. "Abbiamo detto andiamo avanti con Draghi Presidente del Consiglio, ma senza il M5S che stava combinando una serie di guai. Ma non abbiamo mai chiesto a Draghi di dimettersi è stata una sua scelta, l'abbiamo sostenuto dicendo: rimani in sella senza i grillini".

LA LUNGA GIORNATA DI IERI IN SENATO

", ha detto

IL CASO GELMINI, CHE LASCIA FORZA ITALIA

", raccontaChi è andato via daè scomparso dalla vita politica. La Gelmini dice che Forza Italia è schiava di Salvini. Cosa risponde? "", ha detto

L'ITALIA AL VOTO, LA MELONI VOLTO DEL CONTRO DESTRA?

", ha detto. "".