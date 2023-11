Archeologia: ancora un tesoro emerge dalle acque di San Casciano, una statua di Apollo alta due metri

San Casciano dei Bagni, località termale nota sin dall'antichità, in provincia di Siena, non smette di stupire ed emozionare gli archeologi. Dopo lo straordinario ritrovamento di più di venti statue in bronzo avvenuto l'anno scorso, di epoca romana, ora una nuova meraviglia del passato è stata restituita dalle acque calde del sito. Si tratta di una statua in marmo, alta quasi due metri che raffigura un Apollo Sauroctonos, cioè che uccide la lucertola, in quella che è una copia romana di una statua greca attribuita al leggendario scultore Prassitele. La statua non è integra ma in pezzi perché era inserita in un tempio dedicato alla divinità costruito intorno alla sorgente termale e alla sua vasca rituale, che poi, nel V secolo d. C., fu abbandonato. Secondo gli archeologi, non è chiaro se quando venne definitivamente chiuso, la statua fu rotta volutamente e buttata nella vasca in un ultimo rituale pagano o fu distrutta dai cristiani.