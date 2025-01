Arrestato in Belgio Radja Nainggolan, sarebbe coinvolto in un traffico internazionale di droga Photo Credit: foto di repertorio: agenzia fotogramma.it

Radja Nainggolan è stato arrestato questa mattina a Bruxelles nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga. Secondo quanto confermato dalla procura di Bruxelles, ex centrocampista di Cagliari, Roma, Inter e della nazionale belga è accusato di essere coinvolto in un giro di importazione e distribuzione di cocaina, proveniente dal Sud America e destinato a diversi paesi europei. L'arresto del calciatore che proprio pochi giorni fa aveva esordito nella Serie B belga, fa parte di un'indagine condotta dalla Procura federale belga sulla criminalità organizzata. Questa mattina gli agenti della polizia belga hanno eseguito circa 30 perquisizioni tra Bruxelles e Anversa. Gli agenti sono entrati anche nella residenza del calciatore, che secondo quanto riferito dai media locali, è stato poi interrogato. Secondo quanto dichiarato dal procuratore di Bruxelles, Julien Moinil, le indagini si concentrano su un'organizzazione che importava cocaina dall'America Latina e la distribuiva in Belgio. L'avvocato che difende Nainggolan, ha reso noto che il suo assistito nega ogni coinvolgimento nella vicenda.





Silenzio dalla procura

A causa delle indagini in corso, la procura ha precisato che non ci saranno ulteriori informazioni. Gli interrogatori sono tuttora in corso, anche se al momento non sono emersi dettagli sul coinvolgimento diretto di Nainggolan nel traffico di droga. L’accusa è comunque è estremamente grave e potrebbe pregiudicare la carriera del calciatore.





L’esordio in serie B

L’arresto di Radja Nainggolan arriva dopo pochi giorni dal suo esordio con il Lokeren-Temse, una squadra della Serie B belga. Il giocatore era svincolato da tempo e il suo ritorno in campo sembrava promettente, infatti il centrocampista ha segnato un gol spettacolare direttamente da calcio d'angolo nella sua prima partita con il nuovo club. Oggi i compagni lo aspettavano per l’allenamento ma non si è presentato.





I Precedenti

Quello odierno non è il primo problema legale che il calciatore belga ha dovuto affrontare. Nel 2022, l'ex giocatore dell'Inter era stato arrestato dopo un incidente stradale ad Anversa. Nainggolan venne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, senza patente e oltre il limite di velocità consentito.





La foto pubblicata è di repertorio.