Arresto choc di un italiano a Miami, un video mostra la brutalità degli agenti

''Ha subito una tortura ma è sopravvissuto''. E' quanto ha riferito la madre di Matteo Falcinelli, il ragazzo di Spoleto arrestato a Miami e incaprettato per 13 minuti in cella. La donna ha riferito che il figlio 25enne, negli Stati Uniti da tre anni per motivi di studio, sta molto male ed è seguito da psicologi e psichiatri. Il video del fermo mostra il nostro connazionale a terra con la testa premuta sul pavimento e le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sollecitato la massima attenzione al caso da parte dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Falcinelli è stato stato arrestato all'uscita di una discoteca e poi rilasciato dopo due giorni. Contestati da parte della polizia diversi reati, tra cui resistenza non violenta a pubblico ufficiale.





Il racconto della madre

“Matteo voleva andare a riprendere i suoi due telefoni rimasti nel bar e li chiedeva, ma gli agenti invece che assisterlo lo invitavano ad andare via. Poi lui ha cominciato a rivolgersi agli agenti chiedendogli perché non facessero il proprio lavoro al servizio dei cittadini, ma proprio in quel momento con un dito ha toccato il badge di uno degli agenti e da lì è partita l'aggressione e l'arresto. Nel report che la polizia ha rilasciato, scritto sotto giuramento degli agenti, non c'è una sola parola che corrisponda a quanto si vede nelle riprese". E’ quanto ha raccontato nel corso del programma televisivo “In Mezz'ora” Vlasta Studenivova, madre di Matteo Falcinelli, il giovane arrestato in modo brutale a Miami, in Florida, lo scorso febbraio. La notizia, però, si è appresa solo ora. ''Stiamo studiando l'ipotesi di fare intervenire la procura di Roma che potrebbe sollecitare i colleghi statunitensi nel procedere visto quello che ha subito questo cittadino italiano'', ha fatto sapere l'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia. Matteo Falcinelli sta svolgendo al momento un trattamento alternativo al carcere, il parallelo della messa in prova in Italia. "Al termine di questo periodo, dal punto di vista giudiziario per lui questa vicenda si chiuderà" ha riferito l’avvocato Maresca. Il venticinquenne, dopo l'arresto, è stato sottoposto a processo con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all'arresto e violazione di domicilio.