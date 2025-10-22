Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori Photo Credit: ansa

Francesco Fredella

22 ottobre 2025, ore 14:30 , agg. alle 14:43

"Oggi, se partecipo a una cena, parlo con le persone, sono – più o meno – normale. All’epoca, invece, passavo il tempo incollato al cellulare", si legge nelle anticipazioni

Si racconta senza filtri. Senza segreti. Fedez, rapper amatissimo dal pubblico, scrive un libro-confessione edito da Mondadori ed intitolato "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra".

Sui social condivide la copertina del libro. Fedez dedica anche una parte al rapporto con Chiara Ferragni. "Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave... Durante il matrimonio ho frequentato figure insopportabili. Una confezione bellissima che puzzava di marcio", si legge nelle anticipazioni.

E poi ancora: "Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare". Poi aggiunge: "Non ho mai davvero discusso con Chiara del perché sia finita. Dal suo punto di vista sono io il cattivo, e per certi versi non posso non essere d’accordo". 

LEGGI ANCHE - Fedez a RTL 102.5: “Battito è una canzone profondamente mia, portarla sul palco di Sanremo è una vittoria personale”

IL MATRIMONIO CON CHIARA FERRAGNI

La proposta di matrimonio, in diretta su RTL 102.5 all'Arena di Verona, la nascita dei due figli e gli anni felicissimi. Poi la fine delle nozze.
"Durante il matrimonio - si legge nel libro - ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere"

DOPO "BATTITO" NASCE IL LIBRO DI FEDEZ

Nasce subito dopo Sanremo. O, chissà, Fedez potrebbe averlo iniziato a scrivere proprio durante quella faticosissima settimana dove, sul palco dell'Ariston, ha cantato "Battito". Riavvolge il nastro e, dopo un lungo silenzio, dice: 

"Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità. È lì che ho scritto Battito. È stato il momento chiave. Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua (...)
Tante cose mi sembravano patetiche. Oggi, se partecipo a una cena, parlo con le persone, sono – più o meno – normale. All’epoca, invece, passavo il tempo incollato al cellulare, senza nemmeno guardarli in faccia. Li trovavo noiosi, presuntuosi senza motivo. Dopo sette anni a sentire gossip sul mondo della moda – chi va a letto con chi, quale designer è stato cacciato – davvero non ne potevo più”.


Argomenti

Chiara Ferragni
Fedez

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni)

    Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni)

  • Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

    Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

  • Renato Zero ballerino per una notte su Rai1: il colpaccio di Milly Carlucci

    Renato Zero ballerino per una notte su Rai1: il colpaccio di Milly Carlucci

  • Festival di Sanremo 2026: brani più brevi e duetti. Tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione

    Festival di Sanremo 2026: brani più brevi e duetti. Tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione

  • Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

    Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

  • La Puglia come il Portogallo per i pensionati: la proposta del sindaco di Celenza Valfortore

    La Puglia come il Portogallo per i pensionati: la proposta del sindaco di Celenza Valfortore

  • Angelina Jolie a Roma! L'annuncio bomba alla Festa del cinema. Ecco quando arriverà nella Capitale

    Angelina Jolie a Roma! L'annuncio bomba alla Festa del cinema. Ecco quando arriverà nella Capitale

  • "Arriva Stranamore": sui social gira una foto che diventa virale. Operazione amarcord sul programma tv

    "Arriva Stranamore": sui social gira una foto che diventa virale. Operazione amarcord sul programma tv

  • Instagram: alcuni contenuti vietati agli under 13. Cosa cambia nel mondo dei social

    Instagram: alcuni contenuti vietati agli under 13. Cosa cambia nel mondo dei social

  • "Panettone World Championship": arriva la gara che prende tutti per la gola. Ecco di cosa si tratta

    "Panettone World Championship": arriva la gara che prende tutti per la gola. Ecco di cosa si tratta

A Napoli una scuola nega iscrizione a un bimbo disabile: "Non possiamo gestirlo"

A Napoli una scuola nega iscrizione a un bimbo disabile: "Non possiamo gestirlo"

Il caso sottoposto all'attenzione del Ministro Valditara, come affermano i legali della famiglia in una nota

Il re dei paparazzi colpisce ancora: Rino Barillari "pizzica" Al Pacino. Ecco com'è andata...

Il re dei paparazzi colpisce ancora: Rino Barillari "pizzica" Al Pacino. Ecco com'è andata...

"Sono a caccia come sempre in giro per le vie di Roma", commenta il fotografo

Coma Cose, amore al capolinea? Spunta il sospetto tradimento di Francesca Mesiano

Coma Cose, amore al capolinea? Spunta il sospetto tradimento di Francesca Mesiano

L’idillio tra musica e sentimenti potrebbe essere incrinato: una segnalazione anonima lancia ombre sulla solidità della coppia indie