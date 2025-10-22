Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

22 ottobre 2025, ore 14:30 , agg. alle 14:43
"Oggi, se partecipo a una cena, parlo con le persone, sono – più o meno – normale. All’epoca, invece, passavo il tempo incollato al cellulare", si legge nelle anticipazioni
Si racconta senza filtri. Senza segreti. Fedez, rapper amatissimo dal pubblico, scrive un libro-confessione edito da Mondadori ed intitolato "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra".
Sui social condivide la copertina del libro. Fedez dedica anche una parte al rapporto con Chiara Ferragni. "Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave... Durante il matrimonio ho frequentato figure insopportabili. Una confezione bellissima che puzzava di marcio", si legge nelle anticipazioni.
E poi ancora: "Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare". Poi aggiunge: "Non ho mai davvero discusso con Chiara del perché sia finita. Dal suo punto di vista sono io il cattivo, e per certi versi non posso non essere d’accordo".
LEGGI ANCHE - Fedez a RTL 102.5: “Battito è una canzone profondamente mia, portarla sul palco di Sanremo è una vittoria personale”
IL MATRIMONIO CON CHIARA FERRAGNI
La proposta di matrimonio, in diretta su RTL 102.5 all'Arena di Verona, la nascita dei due figli e gli anni felicissimi. Poi la fine delle nozze.
"Durante il matrimonio - si legge nel libro - ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere"